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Продлена регистрация участников на форум ПФО «iВолга-2018»

Подать заявку на участие до 8 июня может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо зайти на официальный сайт форума и заполнить заявку.

По сообщению пресс-службы дирекции молодежного форума, главным условием участия является наличие проекта.

Параллельно с этим открыт набор инструкторов. Среди требований - возраст от 18 до 30 лет, российское гражданство, отсутствие медицинских противопоказаний, возможность работы в качестве инструктора в период с 20 июля по 7 августа этого года.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 8 июня.
Дата: 24 мая 2018 , 11:11
163
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив "СГ"
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