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Продавец ударил ножом покупателя, который агрессивно требовал продажи алкоголя после 22:00

В отдел полиции поступило сообщение, что в больницу доставили молодого человека с ножевым ранением. Вскоре полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 26-летний житель Самары.

Из собранной стражами правопорядка информации следует, что пострадавший получил ранение около одного из магазинов на 6-й просеке. Оказалось, что в тот день молодой человек пил алкоголь с одним из своих знакомых. Когда выпивка закончилась, приятели решили сходить в магазин. Придя в торговую точку, молодые люди стали требовать продать им бутылку алкоголя, однако продавец отказал им, сославшись на запрет продажи спиртного в запрещенное время. Посетители остались недовольны ответом. Для выяснения отношений участники конфликта вышли на улицу. Там между продавцом и молодыми людьми завязалась драка. По предварительной информации, в ходе потасовки 39-летний продавец схватил нож и ударил им одного из своих оппонентов.

Мужчину задержали, он полностью признал свою вину. Полицейские установили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью.

В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято. Ведется следствие. 
Дата: 2 мая 2017 , 15:59
574
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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