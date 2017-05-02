Продавец ударил ножом покупателя, который агрессивно требовал продажи алкоголя после 22:00
В отдел полиции поступило сообщение, что в больницу доставили молодого человека с ножевым ранением. Вскоре полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 26-летний житель Самары.
Из собранной стражами правопорядка информации следует, что пострадавший получил ранение около одного из магазинов на 6-й просеке. Оказалось, что в тот день молодой человек пил алкоголь с одним из своих знакомых. Когда выпивка закончилась, приятели решили сходить в магазин. Придя в торговую точку, молодые люди стали требовать продать им бутылку алкоголя, однако продавец отказал им, сославшись на запрет продажи спиртного в запрещенное время. Посетители остались недовольны ответом. Для выяснения отношений участники конфликта вышли на улицу. Там между продавцом и молодыми людьми завязалась драка. По предварительной информации, в ходе потасовки 39-летний продавец схватил нож и ударил им одного из своих оппонентов.
Мужчину задержали, он полностью признал свою вину. Полицейские установили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято. Ведется следствие.
Из собранной стражами правопорядка информации следует, что пострадавший получил ранение около одного из магазинов на 6-й просеке. Оказалось, что в тот день молодой человек пил алкоголь с одним из своих знакомых. Когда выпивка закончилась, приятели решили сходить в магазин. Придя в торговую точку, молодые люди стали требовать продать им бутылку алкоголя, однако продавец отказал им, сославшись на запрет продажи спиртного в запрещенное время. Посетители остались недовольны ответом. Для выяснения отношений участники конфликта вышли на улицу. Там между продавцом и молодыми людьми завязалась драка. По предварительной информации, в ходе потасовки 39-летний продавец схватил нож и ударил им одного из своих оппонентов.
Мужчину задержали, он полностью признал свою вину. Полицейские установили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято. Ведется следствие.
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