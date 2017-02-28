Проблемную долевку на Карла Маркса достроит "ПСК"

Об этом сообщает интернет-порталВолга-Ньюс. Компания также получила право аренды земельного участка под зданием площадью 3 тысячи кв. метров. Здание обошлось покупателю по начальной цене в 554 тысячи рублей, поскольку компания была единственным претендентом на лот.Проблемный объект расположен на пересечении улицы Владимирской и проспекта Карла Маркса. Дом не могут достроить уже больше 10 лет. ООО «Кросс» должно было сдать дом еще в 2007 году, однако он до сих пор не достроен. В 2013 году «Кросс» начал банкротиться. Своих квартир в доме дожидаются 113 дольщиков.