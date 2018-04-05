Про ЕГЭ по информатике
Выпускникам, которые планируют поступать в вузы на специальности, связанные с работой информационных систем («Математика и механика», «Компьютерные и информационные науки», «Информатика и вычислительная техника»), наряду с обязательными экзаменами необходимо также сдать ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Причем набрать нужно не менее 40 баллов - таков проходной порог для абитуриентов.
На выполнение экзаменационной работы, которая состоит из двух частей, отводится 3 часа 55 минут. Первая часть содержит 23 задания с кратким ответом, вторая - четыре задания, на которые нужно ответить развернуто.
Экзамен охватывает основные разделы школьного курса, относящиеся как к теории, так и к практике: информация и ее кодирование, моделирование, системы счисления, основы теории алгоритмов, программирование, поиск и хранение информации, компьютерные сети.
Для выполнения нескольких заданий потребуется умение читать фрагменты хотя бы на одном языке программирования высокого уровня - Бейсик, Школьный Алгоритмический Язык, Python, С++, Pascal. В заданиях 25 и 27 нужно написать фрагмент или полную программу. При этом следует помнить, что за использование малораспространенного языка программирования баллы повышать не будут, поэтому не стоит делать ставку на «экзотику». Лучше применить ту технику, которой выпускник владеет в наибольшей степени. Задание 27 рекомендуется выполнить в двух вариантах: сначала привести простое переборное решение, затем - эффективное по времени и используемой памяти. В 24-м вопросе нужно найти ошибки, допущенные в примере программы и исправить их. В 26-м - провести анализ ситуаций, возникающих в ходе логической игры двух участников, сформулировать выигрышную стратегию и проиллюстрировать ее. Также в экзамен входят задания на анализ данных, представленных в виде таблицы и схемы (задание 3).
В этом году разработчики заменили в условиях вопросов 8, 11, 19, 20, 21, 24, 25 примеры текстов программ и их фрагментов, которые были даны на языке Си, на язык С++, поскольку он является более распространенным. Сложных вычислений, для которых понадобится калькулятор, в работе не будет. Если же школьнику покажется, что они необходимы, рекомендуется внимательно перечитать условия и попытаться пересмотреть метод решения. При возникновении трудностей, связанных с логическими операциями, которые в разных учебниках могут обозначаться по-разному, следует воспользоваться памяткой в контрольном измерительном материале.
На выполнение экзаменационной работы, которая состоит из двух частей, отводится 3 часа 55 минут. Первая часть содержит 23 задания с кратким ответом, вторая - четыре задания, на которые нужно ответить развернуто.
Экзамен охватывает основные разделы школьного курса, относящиеся как к теории, так и к практике: информация и ее кодирование, моделирование, системы счисления, основы теории алгоритмов, программирование, поиск и хранение информации, компьютерные сети.
Для выполнения нескольких заданий потребуется умение читать фрагменты хотя бы на одном языке программирования высокого уровня - Бейсик, Школьный Алгоритмический Язык, Python, С++, Pascal. В заданиях 25 и 27 нужно написать фрагмент или полную программу. При этом следует помнить, что за использование малораспространенного языка программирования баллы повышать не будут, поэтому не стоит делать ставку на «экзотику». Лучше применить ту технику, которой выпускник владеет в наибольшей степени. Задание 27 рекомендуется выполнить в двух вариантах: сначала привести простое переборное решение, затем - эффективное по времени и используемой памяти. В 24-м вопросе нужно найти ошибки, допущенные в примере программы и исправить их. В 26-м - провести анализ ситуаций, возникающих в ходе логической игры двух участников, сформулировать выигрышную стратегию и проиллюстрировать ее. Также в экзамен входят задания на анализ данных, представленных в виде таблицы и схемы (задание 3).
В этом году разработчики заменили в условиях вопросов 8, 11, 19, 20, 21, 24, 25 примеры текстов программ и их фрагментов, которые были даны на языке Си, на язык С++, поскольку он является более распространенным. Сложных вычислений, для которых понадобится калькулятор, в работе не будет. Если же школьнику покажется, что они необходимы, рекомендуется внимательно перечитать условия и попытаться пересмотреть метод решения. При возникновении трудностей, связанных с логическими операциями, которые в разных учебниках могут обозначаться по-разному, следует воспользоваться памяткой в контрольном измерительном материале.
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