Призывная кампания - 2017: под ружье встанут почти 2 тысячи жителей Самарской области
Военный комиссар региона Александр Даньшин провел пресс-конференцию, на которой рассказал об особенностях осенней призывной кампании.
Например, в этом году все студенты техникумов и колледжей, вне зависимости от возраста, получат возможность завершить образование.
- Планируется, что всего через призывные комиссии пройдет 15 тысяч человек, - рассказал Даньшин. - Около двух тысяч из них будут отобраны для прохождения службы в Вооруженных силах и других структурах.
В этом году на воинскую службу из нашего региона отправится почти на 600 человек меньше, чем в прошлом. По словам Даньшина, число призывников снижают из-за растущей популярности службы по контракту. Сейчас многие рода войск укомплектованы профессионалами. Военнослужащих-неофитов не берут, например, в пограничники. В этом году на контрактную службу из нашего региона отправилось более 1000 жителей, в том числе 22 девушки.
15 призывников из Самарской области отправятся служить в Президентский полк. Восемь человек предпочли обычной службе альтернативную: в течение 21 месяца (вместо 12) они будут работать в медицинских учреждениях. Желающих «откосить» от армии становится все меньше. По области таких насчитали 252 человека, в Самаре - около 80. Всех их ожидает уголовная ответственность: штраф или даже лишение свободы.
Год от года растет показатель годности к военной службе по состоянию здоровья. В 2015 году для службы в армии подходили 69,7% призывников, в 2016-м - 72,7, в 2017-м - 74,1.
- Среди недугов, которые являются причиной отказа от военной службы, на первом месте заболевания опорно-двигательного аппарата - сколиоз и плоскостопие, на втором месте - психические заболевания, - сообщил председатель военно-врачебной комиссии облвоенкомата Игорь Кузов.
Чтобы избежать вспышек заболеваний в армии, все призывники отныне обязаны сделать четыре прививки: от ветряной оспы, гриппа, пневмонии и менингита. В прошлом году привитых было 36%.
Вместе с этим растет количество ребят, которые проходят серьезную подготовку перед службой. Более 150 призывников, например, целенаправленно занимались в ДОСААФ.
Например, в этом году все студенты техникумов и колледжей, вне зависимости от возраста, получат возможность завершить образование.
- Планируется, что всего через призывные комиссии пройдет 15 тысяч человек, - рассказал Даньшин. - Около двух тысяч из них будут отобраны для прохождения службы в Вооруженных силах и других структурах.
В этом году на воинскую службу из нашего региона отправится почти на 600 человек меньше, чем в прошлом. По словам Даньшина, число призывников снижают из-за растущей популярности службы по контракту. Сейчас многие рода войск укомплектованы профессионалами. Военнослужащих-неофитов не берут, например, в пограничники. В этом году на контрактную службу из нашего региона отправилось более 1000 жителей, в том числе 22 девушки.
15 призывников из Самарской области отправятся служить в Президентский полк. Восемь человек предпочли обычной службе альтернативную: в течение 21 месяца (вместо 12) они будут работать в медицинских учреждениях. Желающих «откосить» от армии становится все меньше. По области таких насчитали 252 человека, в Самаре - около 80. Всех их ожидает уголовная ответственность: штраф или даже лишение свободы.
Год от года растет показатель годности к военной службе по состоянию здоровья. В 2015 году для службы в армии подходили 69,7% призывников, в 2016-м - 72,7, в 2017-м - 74,1.
- Среди недугов, которые являются причиной отказа от военной службы, на первом месте заболевания опорно-двигательного аппарата - сколиоз и плоскостопие, на втором месте - психические заболевания, - сообщил председатель военно-врачебной комиссии облвоенкомата Игорь Кузов.
Чтобы избежать вспышек заболеваний в армии, все призывники отныне обязаны сделать четыре прививки: от ветряной оспы, гриппа, пневмонии и менингита. В прошлом году привитых было 36%.
Вместе с этим растет количество ребят, которые проходят серьезную подготовку перед службой. Более 150 призывников, например, целенаправленно занимались в ДОСААФ.
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