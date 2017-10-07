07 октября 2017 года,
18:12
$ 57.76    67.53   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
С днем рождения, любимый город!
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Призывная кампания - 2017: под ружье встанут почти 2 тысячи жителей Самарской области

Военный комиссар региона Александр Даньшин провел пресс-конференцию, на которой рассказал об особенностях осенней призывной кампании.

Например, в этом году все студенты техникумов и колледжей, вне зависимости от возраста, получат возможность завершить образование.

- Планируется, что всего через призывные комиссии пройдет 15 тысяч человек, - рассказал Даньшин. - Около двух тысяч из них будут отобраны для прохождения службы в Вооруженных силах и других структурах.

В этом году на воинскую службу из нашего региона отправится почти на 600 человек меньше, чем в прошлом. По словам Даньшина, число призывников снижают из-за растущей популярности службы по контракту. Сейчас многие рода войск укомплектованы профессионалами. Военнослужащих-неофитов не берут, например, в пограничники. В этом году на контрактную службу из нашего региона отправилось более 1000 жителей, в том числе 22 девушки.

15 призывников из Самарской области отправятся служить в Президентский полк. Восемь человек предпочли обычной службе альтернативную: в течение 21 месяца (вместо 12) они будут работать в медицинских учреждениях. Желающих «откосить» от армии становится все меньше. По области таких насчитали 252 человека, в Самаре - около 80. Всех их ожидает уголовная ответственность: штраф или даже лишение свободы.

Год от года растет показатель годности к военной службе по состоянию здоровья. В 2015 году для службы в армии подходили 69,7% призывников, в 2016-м - 72,7, в 2017-м - 74,1.

- Среди недугов, которые являются причиной отказа от военной службы, на первом месте заболевания опорно-двигательного аппарата - сколиоз и плоскостопие, на втором месте - психические заболевания, - сообщил председатель военно-врачебной комиссии облвоенкомата Игорь Кузов.

Чтобы избежать вспышек заболеваний в армии, все призывники отныне обязаны сделать четыре прививки: от ветряной оспы, гриппа, пневмонии и менингита. В прошлом году привитых было 36%.

Вместе с этим растет количество ребят, которые проходят серьезную подготовку перед службой. Более 150 призывников, например, целенаправленно занимались в ДОСААФ.
Дата: 7 октября 2017 , 14:28
172
Автор текста: Ирина Исаева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
На Южном шоссе подсветят стелу «Самара»
7 октября 2017
223
На Южном шоссе подсветят стелу «Самара»
Работы по покраске металлоконструкций купола «Самара Арены» продлили до 10 ноября
7 октября 2017
199
Работы по покраске металлоконструкций купола «Самара Арены» продлили до 10 ноября
no photo
7 октября 2017
153
Всероссийская декада подписки
Призывная кампания - 2017: под ружье встанут почти 2 тысячи жителей Самарской области
7 октября 2017
172
Призывная кампания - 2017: под ружье встанут почти 2 тысячи жителей Самарской области
В Самарской области четверо оказались на острове из-за поврежденной резиновой лодки
7 октября 2017
181
В Самарской области четверо оказались на острове из-за поврежденной резиновой лодки
Под Самарой грузовая газель загорелась во время движения
6 октября 2017
655
Под Самарой грузовая газель загорелась во время движения
Полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованном митинге на площади Кирова
6 октября 2017
507
1
Полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованном митинге на площади Кирова
Самарская ракета-носитель отправлена на космодром «Восточный»
6 октября 2017
680
1
Самарская ракета-носитель отправлена на космодром «Восточный»
Разрабатывается смета капремонта самарской школы №46
6 октября 2017
508
Разрабатывается смета капремонта самарской школы №46
Лента новостей
7 октября 2017 , 15:44
223
На Южном шоссе подсветят стелу «Самара»
По поручению главы Самары Олега Фурсова благоустроено Южное шоссе. Работы выполнили в рамках...
7 октября 2017 , 14:36
199
Работы по покраске металлоконструкций купола «Самара Арены» продлили до 10 ноября
При сильных порыв­ах ветра брызги крас­ки могут разлетаться на рас­стояние до 3 км....
7 октября 2017 , 14:31
153
Всероссийская декада подписки
С 5 по 15 октября во всех отделениях Почты России, а также на сайте podpiska.pochta.ru проходит...
7 октября 2017 , 14:28
172
Призывная кампания - 2017: под ружье встанут почти 2 тысячи жителей Самарской области
Военный комиссар региона Александр Даньшин провел пресс-конференцию, на которой рассказал об...
7 октября 2017 , 12:49
181
В Самарской области четверо оказались на острове из-за поврежденной резиновой лодки
 Инцидент произошел в пятницу, 6 октября,  около острова Середыш.
7 октября 2017 , 11:19
329
Час пешком. Улица Вилоновская. Долгий путь к Волге
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
7 октября 2017 , 11:01
233
Самарская область отправит на Всемирный фестиваль молодежи и студентов 125 делегатов
С 14 по 22 октября в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС-2017). Его...
Все новости
Календарь
Октябрь  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
22 сентября 2017
9981
Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств...
9 сентября 2017
5633
Самарская спортсменка Ксения Полякова выиграла «золото» по художественной гимнастике
Самарчанка покорила спортивный мир.
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
25 сентября 2017
3430
1
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
В Самаре объявлено штормовое предупреждение
14 сентября 2017
2931
В Самаре объявлено штормовое предупреждение
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19:00 четверга, 14 сентября, до 19:00...
В Самарской области после столкновения с «десяткой» загорелась ГАЗель
15 сентября 2017
508
В Самарской области после столкновения с «десяткой» загорелась ГАЗель
  ДТП произошло в пятницу, 15 сентября, примерно в 12:30 на 40 км дороги «Самара...
Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018
14 сентября 2017
745
1
Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018
До начала Чемпионата мира по футболу в России осталось 273 дня. С 13:00 по самарскому времени...
В Самаре к зиме готовы 8928 домов
8 сентября 2017
361
В Самаре к зиме готовы 8928 домов
К эксплуатации в осенне-зимний период подготовлено 87,4% жилого фонда. Всего в городе...
Из-за контрафактного спиртного Самарская область теряет 4 миллиарда рублей
8 сентября 2017
323
Из-за контрафактного спиртного Самарская область теряет 4 миллиарда рублей
В регионе по поручению губернатора Николая Меркушкина усилен контроль за оборотом алкогольной...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.