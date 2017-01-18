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Приставы арестовали детскую одежду, принадлежавшую должнице

Ранее в отношении женщины, которая задолжала другой 99 тысяч рублей, было возбуждено исполнительное производство.

Для принудительного исполнения требований у должницы описали и арестовали имущество: детские куртки, ветровки и костюмы – всего 12 единиц товара, которые предназначались для продажи. Их поместили в мешок и оставили на хранение у должницы - индивидуального предпринимателя. Женщину предупредили об уголовной ответственности за отчуждение и растрату этого имущества.

Позже приставы проверили его сохранность. Однако в мешке не оказалось куртки, которая была указана в акте описи. Женщина пояснила, что она продала ее, а деньги потратила по своему усмотрению.

На судебном заседании женщина раскаялась и признала свою вину. Ее признали виновной в растрате арестованного имущества и назначили штраф в размере семи тысяч рублей. 
Дата: 18 января 2017 , 17:11
119
Автор текста: Ксения Кармазина
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