Приставы арестовали детскую одежду, принадлежавшую должнице

Для принудительного исполнения требований у должницы описали и арестовали имущество: детские куртки, ветровки и костюмы – всего 12 единиц товара, которые предназначались для продажи. Их поместили в мешок и оставили на хранение у должницы - индивидуального предпринимателя. Женщину предупредили об уголовной ответственности за отчуждение и растрату этого имущества.Позже приставы проверили его сохранность. Однако в мешке не оказалось куртки, которая была указана в акте описи. Женщина пояснила, что она продала ее, а деньги потратила по своему усмотрению.На судебном заседании женщина раскаялась и признала свою вину. Ее признали виновной в растрате арестованного имущества и назначили штраф в размере семи тысяч рублей.