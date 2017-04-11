Пришельцы из Японии появятся в Самарском художественном музее
13 апреля в Самарском художественном музее откроется выставка «Пришельцы. Современная печатная графика Японии».
В экспозиции представлены работы современных японских художников - Юдзи Хирацука и Норимаса Мидзутани. Авторов объединяет не только происхождение, но и явное тяготение в своём творчестве к парадоксальной и даже «аномальной» образности, что делает их «пришельцами», для европейского мировоззрения.
По словам организаторов выставки, графика Юдзи Хирацука является остроумным и оригинальным продолжением традиций знаменитой японской гравюры укиё-э переосмысленной через призму повседневной жизни современного западного мира. Подобно «картинам изменчивого мира» (так переводится с японского понятие «укиё-э»), произведения становятся искаженным отражением действительности, доведённого до абсурда. Художник часто обращается к узнаваемым, ставшим каноническими художественным сюжетам и образам, но трактует их в ироничном ключе. В его работах неизменно присутствует традиционная японская символика (цветы, плоды, животные), расшифровка которой превращается в увлекательную игру со зрителем.
Произведения Норимасы Мидзутани населяют обитатели нездешних миров - инопланетные, нереальные, нелепые, словно мутировавшие существа, которые, тем не менее, несут в себе положительный заряд и авторский юмор.
Как сообщают в музее, представленные на выставке мастера принадлежат к одному поколению приверженцев искусства печатной графики. За их плечами - десятилетия работы и совершенствования в различных техниках эстампа, позволившие выработать свой собственный яркий и узнаваемый почерк. Так, Юдзи Хирацука сочетает интаглио (комбинированные методы глубокой печати) с шин-колле (печатью на тончайшей рисовой бумаге), а Норимаса Мидзутани использует традиционную для Японии ксилографию (гравюру на дереве) вместе с техникой офорта, изобретенной некогда в Европе. Всего в экспозицию войдут 66 графических листов, в которых художники смело экспериментируют с цветом и колоритом, применяя то деликатное тонирование, то насыщенные, почти флуоресцентные оттенки.
Выставка «Пришельцы. Современная печатная графика Японии» продлится в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92, 3 этаж) до 18 июня, 0+.
В экспозиции представлены работы современных японских художников - Юдзи Хирацука и Норимаса Мидзутани. Авторов объединяет не только происхождение, но и явное тяготение в своём творчестве к парадоксальной и даже «аномальной» образности, что делает их «пришельцами», для европейского мировоззрения.
По словам организаторов выставки, графика Юдзи Хирацука является остроумным и оригинальным продолжением традиций знаменитой японской гравюры укиё-э переосмысленной через призму повседневной жизни современного западного мира. Подобно «картинам изменчивого мира» (так переводится с японского понятие «укиё-э»), произведения становятся искаженным отражением действительности, доведённого до абсурда. Художник часто обращается к узнаваемым, ставшим каноническими художественным сюжетам и образам, но трактует их в ироничном ключе. В его работах неизменно присутствует традиционная японская символика (цветы, плоды, животные), расшифровка которой превращается в увлекательную игру со зрителем.
Произведения Норимасы Мидзутани населяют обитатели нездешних миров - инопланетные, нереальные, нелепые, словно мутировавшие существа, которые, тем не менее, несут в себе положительный заряд и авторский юмор.
Как сообщают в музее, представленные на выставке мастера принадлежат к одному поколению приверженцев искусства печатной графики. За их плечами - десятилетия работы и совершенствования в различных техниках эстампа, позволившие выработать свой собственный яркий и узнаваемый почерк. Так, Юдзи Хирацука сочетает интаглио (комбинированные методы глубокой печати) с шин-колле (печатью на тончайшей рисовой бумаге), а Норимаса Мидзутани использует традиционную для Японии ксилографию (гравюру на дереве) вместе с техникой офорта, изобретенной некогда в Европе. Всего в экспозицию войдут 66 графических листов, в которых художники смело экспериментируют с цветом и колоритом, применяя то деликатное тонирование, то насыщенные, почти флуоресцентные оттенки.
Выставка «Пришельцы. Современная печатная графика Японии» продлится в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92, 3 этаж) до 18 июня, 0+.
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