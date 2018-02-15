Пришедших на Масленицу будут пять часов кормить блинами

Впервые в центре Самары пройдет блинный фестиваль.



В воскресенье, 18 февраля, тех, кто придет на площадь Куйбышева с 12:00 до 17:00, ждут угощения. Профессиональные повара приготовят 14 видов блинов по традиционным рецептам. Запить их можно будет традиционными русскими безалкогольными напитками. Пришедшие на площадь Куйбышева также смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах с призами