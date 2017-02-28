Прирост на фоне убыли. В каких районах Самары увеличилась численность населения?
Самарастат посчитал, сколько людей живет в нашей губернии и как они живут. Доклад, в котором содержатся предварительные данные за 2016 год, был опубликован некоторое время назад. Корреспондент sgpress.ru внимательно его изучил и выяснил, в каких районах Самары численность жителей выросла и из каких стран к нам едут мигранты.
Жителей региона становится меньше
В 2016 году численность населения региона уменьшилась на 2,2 тысячи человек, как сообщается в докладе Самарастата. В итоге, по данным на 1 января 2017 года, в губернии проживало 3 203,8 тысячи человек.
Количество новорожденных в 2016 году сократилось на 1,8% по сравнению с 2015 годом. В 2016 году в области родились 40 244 малыша. Из жизни ушли 44 420 человек. Таким образом, по предварительным подсчетам, смертность превысила рождаемость на 10,4%. Чаще всего люди умирали от болезней, связанных с системой кровообращения (42,4%). Доля умерших от рака составила 15,1%, от внешних причин (несчастных случаев, отравлений и травм) – 11,5%. Из общего числа погибших 206 – это малыши в возрасте до года.
Стоит отметить, что на отдельных территориях наблюдался прирост жителей. Он был зафиксирован в Красноглинском, Куйбышевском, Октябрьском и Советском районах Самары, в Автозаводском районе Тольятти, в Кинеле, поселках Усть-Кинельский, Рощинский и Смышляевка, а также в Большечерниговском районе.
Мигрантов становится больше
В 2016 году в Самарской области наблюдался миграционный прирост (1981 человек). В губернию ехали в основном граждане СНГ, а также некоторых других зарубежных стран. По сравнению с 2015 годом миграционный приток увеличился в 6 раз. Большинство приезжих – граждане Украины (1518 человек). На втором месте уроженцы Казахстана (1001 человек). На третьем – мигранты из Таджикистана (901 человек).
Качество жизни
По последним данным, среди жителей Самарской области в возрасте от 15 до 72 лет преобладают работающие. В среднем за период с ноября 2016 года по январь 2017 года Самарастат насчитал 1639,4 тысячи занятых человек и 63,4 тысячи безработных. Больше всего людей заняты в отраслях обрабатывающего производства (202 438 человек), образования (109 222) и здравоохранения (94 565).
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2016 года работникам организаций Самарской области, составила 34701 рубль. Как ранее сообщал sgpress.ru, больше всего зарабатывали люди, занятые в сфере финансовой деятельности (95 729 рублей в месяц), меньше всего - работники текстильного и швейного производства (13 352 рублей в месяц).
Жителей региона становится меньше
В 2016 году численность населения региона уменьшилась на 2,2 тысячи человек, как сообщается в докладе Самарастата. В итоге, по данным на 1 января 2017 года, в губернии проживало 3 203,8 тысячи человек.
Количество новорожденных в 2016 году сократилось на 1,8% по сравнению с 2015 годом. В 2016 году в области родились 40 244 малыша. Из жизни ушли 44 420 человек. Таким образом, по предварительным подсчетам, смертность превысила рождаемость на 10,4%. Чаще всего люди умирали от болезней, связанных с системой кровообращения (42,4%). Доля умерших от рака составила 15,1%, от внешних причин (несчастных случаев, отравлений и травм) – 11,5%. Из общего числа погибших 206 – это малыши в возрасте до года.
Стоит отметить, что на отдельных территориях наблюдался прирост жителей. Он был зафиксирован в Красноглинском, Куйбышевском, Октябрьском и Советском районах Самары, в Автозаводском районе Тольятти, в Кинеле, поселках Усть-Кинельский, Рощинский и Смышляевка, а также в Большечерниговском районе.
Мигрантов становится больше
В 2016 году в Самарской области наблюдался миграционный прирост (1981 человек). В губернию ехали в основном граждане СНГ, а также некоторых других зарубежных стран. По сравнению с 2015 годом миграционный приток увеличился в 6 раз. Большинство приезжих – граждане Украины (1518 человек). На втором месте уроженцы Казахстана (1001 человек). На третьем – мигранты из Таджикистана (901 человек).
Качество жизни
По последним данным, среди жителей Самарской области в возрасте от 15 до 72 лет преобладают работающие. В среднем за период с ноября 2016 года по январь 2017 года Самарастат насчитал 1639,4 тысячи занятых человек и 63,4 тысячи безработных. Больше всего людей заняты в отраслях обрабатывающего производства (202 438 человек), образования (109 222) и здравоохранения (94 565).
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2016 года работникам организаций Самарской области, составила 34701 рубль. Как ранее сообщал sgpress.ru, больше всего зарабатывали люди, занятые в сфере финансовой деятельности (95 729 рублей в месяц), меньше всего - работники текстильного и швейного производства (13 352 рублей в месяц).
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