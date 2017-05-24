Природохранная прокуратура: «Выясняем, имеет ли пруд статус водного объекта, и обитают ли в нем краснокнижные животные»
В начале мая пруд Сухой, расположенный на территории Самарского государственного социально-педагогического университета в Советском районе, начали засыпать землей.
На защиту водоема встали местные жители, которые практически круглосуточно дежурят у пруда, чтобы не допустить строительную технику на территорию. От них также поступило несколько обращений в правоохранительные органы.
Проверку по данному факту проводит Самарская межрайонная природоохранная прокуратура. Ситуацию с засыпкой пруда также взял под контроль департамент городского хозяйства и экологии, который потребовал приостановить работы, связанные с уничтожением водоема. Однако, по словам защитников пруда, строители все-таки до сих пор периодически появляются.
- Техника приезжала и начинала работать, даже несмотря на запрет, пока мы не вставали на пути самосвалов. Сейчас пруд уже завален наполовину, - говорит местная жительница Татьяна Пеньковская.
Пруд Сухой – искусственного происхождения. Его вырыли и обустроили до 1917 года. Несмотря на искусственное происхождение, в пруду образовалась своя экосистема — его облюбовали утки, которые прилетают сюда каждый год. Рядом с прудом находится небольшая парковая зона с асфальтовой дорожкой.
- В 1991 году постановлением исполкома совета народных депутатов водоем был признан памятником природы местного значения. Однако в связи с изменениями в федеральном законодательстве это постановление было отменено, - отметил руководитель управления экологии и охраны окружающей среды Андрей Христов.
На защиту водоема встали местные жители, которые практически круглосуточно дежурят у пруда, чтобы не допустить строительную технику на территорию. От них также поступило несколько обращений в правоохранительные органы.
Проверку по данному факту проводит Самарская межрайонная природоохранная прокуратура. Ситуацию с засыпкой пруда также взял под контроль департамент городского хозяйства и экологии, который потребовал приостановить работы, связанные с уничтожением водоема. Однако, по словам защитников пруда, строители все-таки до сих пор периодически появляются.
- Техника приезжала и начинала работать, даже несмотря на запрет, пока мы не вставали на пути самосвалов. Сейчас пруд уже завален наполовину, - говорит местная жительница Татьяна Пеньковская.
Пруд Сухой – искусственного происхождения. Его вырыли и обустроили до 1917 года. Несмотря на искусственное происхождение, в пруду образовалась своя экосистема — его облюбовали утки, которые прилетают сюда каждый год. Рядом с прудом находится небольшая парковая зона с асфальтовой дорожкой.
- В 1991 году постановлением исполкома совета народных депутатов водоем был признан памятником природы местного значения. Однако в связи с изменениями в федеральном законодательстве это постановление было отменено, - отметил руководитель управления экологии и охраны окружающей среды Андрей Христов.
Как сообщила sgpress.ru заместитель самарского межрайонного природоохранного прокурора Олеся Шевчук, в настоящий момент данный пруд действительно не имеет статуса особо охраняемой природной территории.
- Сейчас мы выясняем, имеет ли пруд статус вообще водного объекта. Для этой работы привлечены контролирующие и уполномоченные органы. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области должно представить нам заключение о статусе водоема, - сообщила Олеся Шевчук.
Кроме того, в пруду могут находиться животные, занесенные в Красную книгу Самарской области.
- Региональному министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды было дано поручение определить место обитания краснокнижных животных. Если окажется, что они есть в этом пруду, то мы примем все возможные меры для сохранения, восстановления и последующей защиты пруда и животных, - добавила Олеся Шевчук. - Окончательно сказать, являются ли действия по засыпке пруда законными или нет, в настоящее время мы не можем.
Земельный участок, на котором находится пруд, является федеральной собственностью. Представители самарского педуниверситета объясняют засыпку пруда работами по благоустройству. По словам заместителя самарского межрайонного природоохранного прокурора, вуз имеет право проводить работы по благоустройству территории своего участка.
Если же все-таки действия строителей признают незаконными, то пруд приведут в первоначальное состояние. Будет рассчитываться ущерб от уже проведенных мероприятий. Мера ответственности зависит от возможных негативных последствий для экосистемы водоема: от административной вплоть до уголовной. Максимум виновным может грозить наказание до 5 лет лишения свободы.
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