Приобрести квартиру стало проще с новыми ставками Сбербанка
Новые возможности для приобретения квартиры в новостройке или на вторичном рынке представил Сбербанк. С начала июня в очередной раз снижены ставки на ипотечные кредиты, в том числе акционные.
Новая минимальная ставка на квартиру в новостройке — 10%. Получить кредит по таким условиям возможно с использованием сервиса «Электронная регистрация права собственности в Росреестре». Благодаря сервису покупателям новых квартир не нужно посещать Росреестр или МФЦ для регистрации договора с застройщиком. Время, необходимое для оформления документов при этом сокращается до 5-7 дней.
Без использования сервиса минимальная ставка начинается от 10,7%.
На данный момент в Сбербанк вместе с партнерами-застройщиками проводит специальную промо-акцию, в рамках которой покупатели могут приобрести квартиру в кредит со ставкой от 8,7% и 8,0% (при условии оформления электронной регистрации сделки).
Новые ставки на готовое жильё начинаются от 11-12%, в рамках Акции для молодых семей – 10,5-11,5%. По-прежнему продолжает действовать скидка 0,5% при условии оформления электронной регистрации сделки.
В Самарской области благодаря специальной ставка ещё ниже — 9,50-10,75%. Эти процентные ставки действуют в регионах проведения акции «Региональное промо» до 31.12.2017.
Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, ставки выше на 0,5%
Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на сайте domclick.ru.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Новая минимальная ставка на квартиру в новостройке — 10%. Получить кредит по таким условиям возможно с использованием сервиса «Электронная регистрация права собственности в Росреестре». Благодаря сервису покупателям новых квартир не нужно посещать Росреестр или МФЦ для регистрации договора с застройщиком. Время, необходимое для оформления документов при этом сокращается до 5-7 дней.
Без использования сервиса минимальная ставка начинается от 10,7%.
На данный момент в Сбербанк вместе с партнерами-застройщиками проводит специальную промо-акцию, в рамках которой покупатели могут приобрести квартиру в кредит со ставкой от 8,7% и 8,0% (при условии оформления электронной регистрации сделки).
Новые ставки на готовое жильё начинаются от 11-12%, в рамках Акции для молодых семей – 10,5-11,5%. По-прежнему продолжает действовать скидка 0,5% при условии оформления электронной регистрации сделки.
В Самарской области благодаря специальной ставка ещё ниже — 9,50-10,75%. Эти процентные ставки действуют в регионах проведения акции «Региональное промо» до 31.12.2017.
Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, ставки выше на 0,5%
Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на сайте domclick.ru.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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