Принято компромиссное решение по установке памятника белочехам в Самаре
Мемориал планируют разместить в парке Щорса.
В Самаре находятся члены Российско-чешской смешанной межправительственной комиссии по воинским захоронениям. Сегодня, 6 апреля, в администрации города они обсудили новые условия установки в Самаре памятного знака чешским легионерам, погибшим в 1918 году.
Глава Самары Олег Фурсов напомнил,что договоренности об установке памятного знака были достигнуты в 2010 году в рамках соглашения о взаимном содержании воинских захоронений, заключенного правительствами России и Чехии. В Самаре рассматривались несколько мест для мемориального объекта: на территориях лютеранской общины, римско-католического прихода, парка Щорса, площадки на ул. Красноармейской близ железнодорожного вокзала.
Первоначально остановились на последнем варианте, где прежде находилось Всехсвятское кладбище с чешскими захоронениями. На апрель 2012 года все подготовительные работы были завершены, но при общественном обсуждении
проекта жители города высказались против этого решения, поскольку рядом находится знак в память о погибших в ходе революционных событий красноармейцах.
Общественные организации провели социологический опрос, результатом которого стали 89% голосов против. Но при этом опрошенные не исключали установки знака в других точках города.
- Мы, безусловно, должны учитывать мнение жителей города. Вместе с тем, понимая всю важность и необходимость выполнения межправительственного соглашения, готовы обсудить другие места установки памятника, - сказал Олег Фурсов.
По итогам встречи было принято совместное решение о размещении памятного знака в парке им. Щорса, который занимает часть территории бывшего кладбища с возможными чешскими захоронениями. На сегодняшней встрече было предложено и время открытия памятного знака - весна 2018 года. К тому же, в следующем году будет отмечаться 100-летие образования Чехословакии.
- Самарские власти сообщили, что парк Щорса готовится к реконструкции и благоустройству к предстоящему мировому футбольному первенству. И город подготовит там место под установку знака, - подвел итог заместитель председателя межправительственной комиссии, начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.
- Более точная дата открытия знака будет объявлена по договоренности российской и чешской сторон. Предварительно - не позже апреля 2018 года.
Попов добавил, что на территории бывшей Чехословакии в годы Великой Отечественной войны погибли и захоронены 585 уроженцев Самарской (Куйбышевской) области, и чешская сторона достойно за ними ухаживает.
В Самаре находятся члены Российско-чешской смешанной межправительственной комиссии по воинским захоронениям. Сегодня, 6 апреля, в администрации города они обсудили новые условия установки в Самаре памятного знака чешским легионерам, погибшим в 1918 году.
Глава Самары Олег Фурсов напомнил,что договоренности об установке памятного знака были достигнуты в 2010 году в рамках соглашения о взаимном содержании воинских захоронений, заключенного правительствами России и Чехии. В Самаре рассматривались несколько мест для мемориального объекта: на территориях лютеранской общины, римско-католического прихода, парка Щорса, площадки на ул. Красноармейской близ железнодорожного вокзала.
Первоначально остановились на последнем варианте, где прежде находилось Всехсвятское кладбище с чешскими захоронениями. На апрель 2012 года все подготовительные работы были завершены, но при общественном обсуждении
проекта жители города высказались против этого решения, поскольку рядом находится знак в память о погибших в ходе революционных событий красноармейцах.
Общественные организации провели социологический опрос, результатом которого стали 89% голосов против. Но при этом опрошенные не исключали установки знака в других точках города.
- Мы, безусловно, должны учитывать мнение жителей города. Вместе с тем, понимая всю важность и необходимость выполнения межправительственного соглашения, готовы обсудить другие места установки памятника, - сказал Олег Фурсов.
По итогам встречи было принято совместное решение о размещении памятного знака в парке им. Щорса, который занимает часть территории бывшего кладбища с возможными чешскими захоронениями. На сегодняшней встрече было предложено и время открытия памятного знака - весна 2018 года. К тому же, в следующем году будет отмечаться 100-летие образования Чехословакии.
- Самарские власти сообщили, что парк Щорса готовится к реконструкции и благоустройству к предстоящему мировому футбольному первенству. И город подготовит там место под установку знака, - подвел итог заместитель председателя межправительственной комиссии, начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.
- Более точная дата открытия знака будет объявлена по договоренности российской и чешской сторон. Предварительно - не позже апреля 2018 года.
Попов добавил, что на территории бывшей Чехословакии в годы Великой Отечественной войны погибли и захоронены 585 уроженцев Самарской (Куйбышевской) области, и чешская сторона достойно за ними ухаживает.
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