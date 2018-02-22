Приключения мещанина в Самаре. О барышне Елене Коноваловой

Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом, не помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.



История одиннадцатая. О барышне



С 1903 года председателем мещанской управы Самары, мещанским старостой был Степан Матвеевич Евсеев. В последний год его нахождения в должности - в 1916-м - к нему пришло письмо от барышни, мещанки из города Бузулука Елены Михайловны Коноваловой. Она писала: «Милостивый государь Степан Матвеевич! Я посылала Вам свой паспорт, чтобы Вы мне его переделали. Но до сих пор не получила! Потрудитесь поскорее выслать!»



Следом за письмом от барышни приходит гневная телеграмма: «Покорнейше прошу скорее выслать паспорт, так как 8 октября я уезжаю в Хабаровск!». Далее, видимо, уже топая возмущенно ножками, барышня составляет такое письмо: «Что за причина задержания?! Меня это волнует. Скоро ведь две недели, как я вам паспорт отослала!»



Дальше барышня добавляет: «Вас просит об этом наш папа! Ведь с полицией неприятно дел иметь, да и задержать могут лишних несколько дней. А мне каждый день дорог».



В письме от 9 октября, поубавив тон, по всей видимости, получив долгожданный паспорт, Елена Михайловна пишет: «Милостивый государь Степан Матвеевич! За сообщение мне о моем паспорте благодарю Вас. Но теперь вынуждена сказать Вам о том, как бы не вышло какое недоразумение… Ввиду того, что у меня не было документов, паспорта, я вынуждена была жить гражданским браком. Мои родные против гражданского брака. Когда я попала к своему жениху, то им сообщила, что вышла замуж, но в действительности я жила гражданским браком. Вот только теперь я хочу уже обвенчаться. Но мои родные больше чем уверены, что я уже обвенчана! И я теперь боюсь, как бы все не обнаружилось, и они не узнали бы о моем гражданском браке. Вдруг у них что-либо запросит полиция? Конечно, они уверенно так скажут, что я замужем. Вот тут-то и может выйти недоразумение… Я очень беспокоюсь! И покорнейше прошу Вас: нельзя ли моим родным сообщить, что я замужем и обвенчана? С почтением к Вам. Е.М. Коновалова».



Нравы у молодежи менялись. Юные мещанки жили уже гражданскими браками, но боялись об этом сообщать своим родителям, которые без венчания не мыслили добронравия.



А вот календарь «Дамский мир» за 1915 год, сохранившийся в моей мещанской семье, об институте брака сообщал своим читательницам: «Высокое назначение женщины, цель ея жизни - давать счастье другим. Это единственный, верный путь для достижения ею собственного счастья. Достигнуть этой цели женщина может, естественно, в семье. Ввиду все усиливающейся дороговизны жизни образованная девушка начала работать вне дома, чтобы облегчить семейный бюджет, ложившийся непосильным бременем на стареющего главу семьи. Она увидела, что материальная зависимость от мужчины вовсе не есть судьба женщины, и преобразилась в сознательную труженицу. Наблюдая все эти успехи русской женщины, приходится с грустью отметить, что многие утрачивают свою женственность, пренебрегают внешностью и удаляются от семьи. Радости удовлетворенного честолюбия, светские успехи, поклонение красоте не могут скрасить одинокой жизни. Вспомним Софью Ковалевскую. Как ученая она достигла всего: была профессором математики; но она не была удовлетворена этим успехом, он не дал ей счастия, и она тосковала о том, что у нее нет семьи. Брак - прекрасный институт, и если говорят, что это какой-то ад, что в нем для женщины удел страдания и несчастия, то потому что к нему предъявляют невыполнимые требования и не берут на себя труда устроить свою супружескую жизнь. Мало счастливцев, вступающих в брак для сплошных радостей, беспечного веселия и удовольствий. Мы сомневаемся, чтобы они действительно находили в этом счастье. Большинство молодых супружеств ожидает скромная трудовая жизнь, в которой больше сереньких будней, чем ярких праздников…»



Далее «Дамский мир» давал рекомендации, какой должна быть идеальная жена. «Разумная жена остерегается приветствовать усталого, голодного и, быть может, расстроенного мужа жалобами на детей, на прислугу и своими собственными огорчениями. Посмотрите на француженку, как она заботлива к своей наружности, как она всегда кокетливо со вкусом одета, как изящна… А между тем нет более домовитой, практичной и экономной хозяйки, способной приготовить и вкусный обед, и красиво сервировать его, убрав стол каким-нибудь цветком, и сшить себе по моде платье, а мужу галстух. Французская женщина имеет какой-то природный дар в связи с высокой эстетической культурой, чего не достает нам, русским. В этом кроется причина ея успеха, совершенно ложно приписываемого ея легкомыслию. В ней только сильно развито инстинктивное стремление нравиться. Она чутьем понимает, что привязывает и удерживает мужчину не редкий ум, не красота, не сильная страсть, а привычка, к хорошему же человек легко привыкает. Вот в чем ея сила и обаяние, хотя она большей частью менее образованна и развита, чем русская женщина. Француженка всегда оживлена, приветлива, довольна - с ней весело».



С нашими дамами тоже было весело. Они ничуть не уступали француженкам в умении наполнить жизнь мужчины событиями. Как наполнила интригой жизнь тихого мещанского старосты из Бузулука барышня Елена Коновалова.