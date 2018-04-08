Приключения мещанина в Самаре. Про рекрутскую повинность

Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом, не помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.



История шестнадцатая. Рекрутская повинность



Когда смотришь архивные документы из жизни мещан дореволюционной Самары, понимаешь, что тема рекрутчины (или армии, говоря сегодняшним языком) для них была очень важной. Семья лишалась мужчины, кормильца - на всю жизнь. Были ли способы уклониться от рекрутчины? Как показывают документы, в основном мещане пытались действовать по закону: нанимали «охотников», если средства позволяли. А если не совсем по закону - пытались разделить семью.



Если крестьянский рекрутский фольклор изучен этнографами, то мещанский (городской) практически неизвестен. И в этом бедные мещане оказались, увы, забытым сословием.



Понятие «раскладка рекрутской повинности» впервые появилось в законодательстве в XVIII веке, а потом было детализировано Рекрутским уставом 1831 года. Он определил порядок образования рекрутских участков в каждом податном сословии и количество рекрутов.



Раскладка определялась количеством рекрутов, которых необходимо было выставить населению в предстоящий набор, системой льгот и «изъятий» от повинности. Губернские казенные палаты собирали сведения о числе жителей. На основе собранных данных рассчитывали число рекрутов, которых можно было собрать с каждого участка. Далее шло распределение рекрутских очередей и определение кандидатов в рекруты.



С 1831 года расчет числа рекрутов производили по формуле А=(B·C+D):1000. A - число рекрутов, которых должен выставить участок, B - численность населения, подлежащего рекрутской повинности, C - число рекрутов, объявленное в Манифесте о рекрутском наборе, D - долговые рекрутские доли, оставшиеся с прошлого набора. Вводилась следующая классификация рекрутских наборов. «Обыкновенные» - менее семи человек с тысячи ревизских душ, «усиленные» - от семи до 10 и «чрезвычайные» - свыше 10 человек с тысячи душ. Определение кандидатов в рекруты шло, сообразуясь с «очередным порядком», основанным на учете рабочей силы семейств. Распределение рекрутских очередей и определение кандидатов в рекруты проводили сами общины. В соответствии с правилами «очередной системы» семейства в составе участка заносились в так называемый «посемейный список».



С 1853 года в России для мещан (ремесленников и государственных крестьян) ввели «жеребьевый порядок». Теперь все семейства рекрутского участка в зависимости от числа работников разделялись на два (с 1861 года - на три) разряда. В первый попадали те семьи, где было больше работников - «многорабочие» (имевшие не менее четырех работников), а также бездомные и бессемейные одиночки. Во второй разряд - семейства с меньшим числом работников (три). В третий - «малорабочие» (или двойниковые).



К жребию прежде всего призывали рекрутов первого разряда, молодых людей от 21 до 35 лет. Срок службы для нижних чинов был сокращен с 25 до 20 лет - с тем чтобы они увольнялись сначала в «бессрочный» отпуск на пять лет, затем - в отставку. Из этого отпуска солдат мог быть отозван в любое время. С воцарением Александра II срок службы был сокращен до 15 лет. Вначале действительная служба продолжалась 12 лет, после чего нижние чины увольнялись в отпуск на три года. Затем было введено увольнение в отпуск на пять лет после декады службы.



Работниками по закону считались мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от состояния здоровья. В редких случаях члены общего собрания мещан освобождали некоторые семейства от поставки рекрутов (как правило, или многодетных, или увечных мужчин). Из числа ратников исключали сосланных на поселение, безвестно отсутствующих в течение пяти лет, приобретших личную льготу от рекрутчины по медицинским показаниям (инвалиды, калеки, умалишенные). Особая ситуация складывалась с семейными разделами. Правительство им препятствовало, так как считало, что это способ избежать рекрутства. Рекрутский набор контролировали губернатор и рекрутский комитет, состоявший из председателя казенной палаты, губернского предводителя дворянства, председателя палаты государственных имуществ, управляющего удельной конторы. Делами по учету и раскладке рекрутской повинности ведала казенная палата. Городская дума отвечала за управление рекрутскими участками.



Рекрутский набор продолжался несколько недель. Рекруты шли в уездный или губернский город в сопровождении «отдатчиков» - выборных на мещанских сходах благонадежных лиц. Им помогал конвой из членов общества - «провожатых». Начальником «отдатчиков» был рекрутский староста. Отдатчики приводили рекрутов в рекрутское присутствие и затем расселяли в специальные дома на постой. Потом «отдатчики» вносили деньги на обмундирование, провиант и выплату жалованья рекрутам. Взамен казначейства выдавали им специальные квитанции, без которых рекрутские присутствия не принимали новобранцев.



Можно было избежать рекрутчины, если найти вместо себя «охотника», который пойдет служить, а его семье заплатят деньги. «Охотник» обходился от 100 до 300 рублей.



С наймом «охотников» были связаны семейные драмы. Самарская мещанка Надежда Александрова в отчаянии написала в думу заявление: «Муж мой Сергей Александров, с которым я проживаю в городе Самаре и занимаюсь портным мастерством, всегда рачительна, веду себя пристойно, неизвестно каким чиновником склонен по наймы в рекруты без всякой к тому причины, оставляя меня с сыном, от роду 10 месяцев без всякого обеспечения. Он сделал это из любви ко мне и сыну. Верните его назад!». В самарскую думу писалось прошение приблизительно одинаковой формы: «Я Василий Забродин по собственному моему желанию изъявил согласие поступить по найму в рекруты, в зачет будущих наборов за семейство самарского мещанина Кирилла Иванова Симатова сыновей его Никиту и Ефима, за что договорился получить 271 рубль 43 копейки серебром».



Продолжение следует.