Приключения мещанина в Самаре. Про доносчика
Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом, не помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который рассказывает о повседневной жизни XIX - XX веков.
История восемнадцатая
5 февраля 1905 года самарский мещанин и пароходовладелец П.В. Лобастов зашел в свою мастерскую и обратился к слесарям, слышали ли они об убийстве генерал-губернатора Москвы Великого князя Сергея Александровича. Слесаря ответили, что читали об этом в «Самарском Курьере». Лобастов довольно усмехнулся и заметил: «Поделом вору и мука! Будет, пожил и пограбил, будучи генералгубернатором, город Москву и ее градожителей!» Но среди слесарей находился некто Палкин, крестьянин, проживавший в этой же хозяйской слесарной мастерской. Услышав такие высказывания своего хозяина, он быстренько побежал с доносом в жандармское управление.
И вот замечательное качество истории - сохранять источники. Мною в архиве был обнаружен текст самого доноса. Доносы нужно всегда предавать гласности. Даже спустя 100 лет. Чтобы те, кто находит приятность в таком жанре, знали: имя доносчика история не утаит!
«Имею честь просить Самарское городское жандармское Управление принять мое доношение в том, что я подписавшийся… сего года к отбыванию воинской повинности и по сие время находясь на службе в должности слесаря у Нижегородского магазина и пароходовладельца «Павла Васильевича Лобастова», проживающего в настоящее время в г. Самаре, получил от него, г. Лобастова, по весьма неудовлетворительным причинам расчет от службы, а именно: за протест с моей стороны на слова вышеупомянутого Лобастова, которые заключаются на правонарушения Государственного Общественного Строя и всяк его данных, а именно за поношение чести на Его Императорское Величество Великого Князя и генерал-губернатора г. Москвы Сергея Александровича, в бозе почившего от руки злоумышленника. В тот день, т.е. 5 числа февраля, по приходе его, господина Лобастова, к нам в мастерскую и обращение к нам с вопросом: «Слышали ли вы о вышеупомянутом происшествии». И когда получил ответ от двух служащих, что слышали из доставленного нам №… «Самарского Курьера», изволил осчастливить нас следующим ответом: «Поделом вору и мука». К довершению сего добавил: «будет, дескать, пожил и пограбил, будучи генерал-губернатором, г. Москву и ея градожителей». И я, как будущиq слуга Царя и Отечества, дерзнул донести на своего хозяина то, что слышал, да и нельзя допускать подобных вещей, так как у нас еще не окончились раздоры между рабочим людом и их подстрекателями, социал-демократическим движением. По поводу сказанного не токмо, чтоб установить тишину, а подобные хозяева и пароходовладельцы, как господин Лобастов, производят совершенно оборотнее дело для революций».
Но жандармское управление Самары производство дела решило прекратить за отсутствием признаков преступления.
В ресторане гостиницы Улановой на углу улиц Вознесенской и Москательной у мещан В. Бабенышева и Н. Бурова вывалилась пачка бумажек, которую посетители ресторана приняли за прокламации и обратились в жандармское управление с… это в учебнике по деловой этике одного американского автора называется не донос, а сигнализаторство. Если «донос» - этически кажется скверным словом, то «сигнализаторство» в американской деловой культуре - хорошо. То есть просигнализировать о непорядках - это не донести.
И вот жители нашего города 100 лет назад тут же просигнализировали власти о «революции». Было заведено уголовное дело по статье 129 Уголовного уложения. Был допрошен официант гостиницы крестьянин Андрей. Он сообщил, что к ним в гостиницу пришли Н. Буров, И. Максимов и постоянный посетитель гостиницы, служащий в губернской земской управе, рыжий господин с бородой и в очках, и еще какие-то два-три неизвестных мужчины. Сидя за одним столом, рыжий господиy стал что-то читать, но что он читал, официант не обратил внимания и ушел за кушаньем. Когда Андрей вернулся, в ресторане произошел скандал. Некто Дольнов бросил в рыжего господина стаканом. И из рыжего господина вывалились бумажки, похожие на прокламации. Посетители, приняв бумажки за прокламации, тут же поспешили в жандармское управление города…
Как выяснилось в результате дознания, это были не прокламации, а бумажки со «скверноматерными словами» и неприличными картинками... Но ведь главное просигнализировать!
История восемнадцатая
5 февраля 1905 года самарский мещанин и пароходовладелец П.В. Лобастов зашел в свою мастерскую и обратился к слесарям, слышали ли они об убийстве генерал-губернатора Москвы Великого князя Сергея Александровича. Слесаря ответили, что читали об этом в «Самарском Курьере». Лобастов довольно усмехнулся и заметил: «Поделом вору и мука! Будет, пожил и пограбил, будучи генералгубернатором, город Москву и ее градожителей!» Но среди слесарей находился некто Палкин, крестьянин, проживавший в этой же хозяйской слесарной мастерской. Услышав такие высказывания своего хозяина, он быстренько побежал с доносом в жандармское управление.
И вот замечательное качество истории - сохранять источники. Мною в архиве был обнаружен текст самого доноса. Доносы нужно всегда предавать гласности. Даже спустя 100 лет. Чтобы те, кто находит приятность в таком жанре, знали: имя доносчика история не утаит!
«Имею честь просить Самарское городское жандармское Управление принять мое доношение в том, что я подписавшийся… сего года к отбыванию воинской повинности и по сие время находясь на службе в должности слесаря у Нижегородского магазина и пароходовладельца «Павла Васильевича Лобастова», проживающего в настоящее время в г. Самаре, получил от него, г. Лобастова, по весьма неудовлетворительным причинам расчет от службы, а именно: за протест с моей стороны на слова вышеупомянутого Лобастова, которые заключаются на правонарушения Государственного Общественного Строя и всяк его данных, а именно за поношение чести на Его Императорское Величество Великого Князя и генерал-губернатора г. Москвы Сергея Александровича, в бозе почившего от руки злоумышленника. В тот день, т.е. 5 числа февраля, по приходе его, господина Лобастова, к нам в мастерскую и обращение к нам с вопросом: «Слышали ли вы о вышеупомянутом происшествии». И когда получил ответ от двух служащих, что слышали из доставленного нам №… «Самарского Курьера», изволил осчастливить нас следующим ответом: «Поделом вору и мука». К довершению сего добавил: «будет, дескать, пожил и пограбил, будучи генерал-губернатором, г. Москву и ея градожителей». И я, как будущиq слуга Царя и Отечества, дерзнул донести на своего хозяина то, что слышал, да и нельзя допускать подобных вещей, так как у нас еще не окончились раздоры между рабочим людом и их подстрекателями, социал-демократическим движением. По поводу сказанного не токмо, чтоб установить тишину, а подобные хозяева и пароходовладельцы, как господин Лобастов, производят совершенно оборотнее дело для революций».
Но жандармское управление Самары производство дела решило прекратить за отсутствием признаков преступления.
В ресторане гостиницы Улановой на углу улиц Вознесенской и Москательной у мещан В. Бабенышева и Н. Бурова вывалилась пачка бумажек, которую посетители ресторана приняли за прокламации и обратились в жандармское управление с… это в учебнике по деловой этике одного американского автора называется не донос, а сигнализаторство. Если «донос» - этически кажется скверным словом, то «сигнализаторство» в американской деловой культуре - хорошо. То есть просигнализировать о непорядках - это не донести.
И вот жители нашего города 100 лет назад тут же просигнализировали власти о «революции». Было заведено уголовное дело по статье 129 Уголовного уложения. Был допрошен официант гостиницы крестьянин Андрей. Он сообщил, что к ним в гостиницу пришли Н. Буров, И. Максимов и постоянный посетитель гостиницы, служащий в губернской земской управе, рыжий господин с бородой и в очках, и еще какие-то два-три неизвестных мужчины. Сидя за одним столом, рыжий господиy стал что-то читать, но что он читал, официант не обратил внимания и ушел за кушаньем. Когда Андрей вернулся, в ресторане произошел скандал. Некто Дольнов бросил в рыжего господина стаканом. И из рыжего господина вывалились бумажки, похожие на прокламации. Посетители, приняв бумажки за прокламации, тут же поспешили в жандармское управление города…
Как выяснилось в результате дознания, это были не прокламации, а бумажки со «скверноматерными словами» и неприличными картинками... Но ведь главное просигнализировать!
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