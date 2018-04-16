Приключения мещанина в Самаре. О рекрутах
Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом, не помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который рассказывает о повседневной жизни XIX - XX веков.
История шестнадцатая. Рекрутская повинность
Самарский мещанин Фадей Матвеев сам обратился в думу с просьбой, чтобы его сына забрали в рекруты.
«Имея при себе троих детей, - писал он, - Корнила, 30 лет, Ивана, 27 лет, и Федора, 4 лет, на обеспечение которых я брал заимообразно в Самарском Общественном банке 300 рублей серебром, надеясь уплатить оный с помощью детей моих. Но, к несчастию моему, помянутые мои дети, не только что бы помогать мне в уплате долга, но даже отказались и от обеспечения в содержании меня, а я имею от роду уже 60 лет. Дети не помогают в уплате долга, даже причиняют мне сыновния оскорбления и в особенности Иван! Поэтому прошу отдать Ивана за меньшого моего сына Федора в солдаты!».
А случались ситуации, когда в рекруты забирали по ошибке. У Федора Колесникова так случилось с сыном, и тот «помер» в армии. Отец обратился за компенсацией в Окружной суд, и ему вернули за сына 150 рублей… За ребенка - 150 рублей! Загубленная невинно душенька…
А некоторых мещан бесконечно разыскивали для отбывания воинской повинности, начиная со школьной скамьи. К примеру, разыскивался мещанин Виктор Раменский. В делопроизводстве мещанской управы Самары сохранилась в связи с этим даже его ведомость об успеваемости.
Виктор Раменский родился в 1882 году. Вначале обучался в приходском училище. С 1895 по 1900 годы - в Самарском реальном училище. Был «отличного поведения». Получал следующие отметки: «В Законе Божием - посредственные (это двойка); в русском языке - удовлетворительные (3), немецком - посредственные (2), французском - хорошие (4), арифметике - удовлетворительные (3), геометрии - посредственные (2), алгебре - посредственные (2), тригонометрии и физике - не обучался, естественной истории - удовлетворительные (3), географии - удовлетворительные (3), истории - удовлетворительные (3), рисовании - посредственные (2), черчении - удовлетворительные (3), чистописании - хорошие (4)». А когда пришло время идти в рекруты, пропал! Служащие мещанской управы констатировали «нерозыск» Раменского…
О тяжелой доле семьи, которую рекрутский набор может лишить последнего кормильца, повествует прошение самарского мещанина Льва Кочергина. Он писал в думу: «Лет пятнадцать тому назад я был отпущен госпожой Ерофеевой на волю, с отцом моим и матерью и тремя моими сестрами. Отец вскорости по увольнении умер, а мать, быв не в состоянии пропитывать нас четверых детей трудами своими, вышла в замужество за отставного солдата, с которым прижила еще двоих детей. Мать моя и отчим умерли, оставив нас шестерых детей без всяких средств. Я с 1851 году причислен в мещанское общество. Две сестры в замужестве, три еще при мне. Если заберут меня в рекруты, трое останутся без всяких средств».
Городская дума не сочла возможным удовлетворить это ходатайство, так как Кочергин не представил никаких удостоверений, подтверждающих его рассказ. Но его сестра Юлия также написала прошение в думу. Тогда депутаты все-таки решили провести расследование силами участкового начальника. Выяснили с трудом, что Кочергин действительно воспитывает двух малолетних сирот, а старшие братья и сестры уже устроились в жизни. Дума затруднилась сделать по этому случаю свое заключение и передала его на рассмотрение губернатора…
Жила-была мещанская девица Прасковья Малышева. 17 октября 1842 года «приимела» она незаконно сына неизвестно от кого, крещеного 21 октября в самарской Вознесенской церкви, нареченного Дмитрием. Воспитывать ребенка сама не могла и отдала его «добрым людям», мещанской семье Власовых, у которых была уже взрослая дочь Аксинья. «Вскоре после этого Волею Божию» родители Аксиньи померли, и девушка заменила приемышу мать. «Много было употреблено денежных средств от недостаточного своего состояния» Аксиньей «на воспитание приемыша, для предоставления ему оседлости и права гражданина». Дмитрий вырос и почитал Аксинью, как мать родную. По свидетельству соседа, Степана Лебяжинского, Аксинья заботилась о Дмитрии, как о сыне, «так что без помощи ея он должен бы остаться бесприютный…». Родная мать Дмитрия вышла замуж за мещанина Касыраева и подтвердила, что нагуляла в девичестве ребенка и отказалась от него. Дмитрий жил с Аксиньей одним домом, сам стал зарабатывать и содержать приемную мать. Но случилось так, что ему выпал жребий на рекруты.
Аксинья обратилась в мещанское общество с просьбой не лишать ее кормильца. Проверив ее историю, мещане Самары приняли решение освободить Дмитрия от рекрутства. Эта история со счастливым концом.
История шестнадцатая. Рекрутская повинность
Самарский мещанин Фадей Матвеев сам обратился в думу с просьбой, чтобы его сына забрали в рекруты.
«Имея при себе троих детей, - писал он, - Корнила, 30 лет, Ивана, 27 лет, и Федора, 4 лет, на обеспечение которых я брал заимообразно в Самарском Общественном банке 300 рублей серебром, надеясь уплатить оный с помощью детей моих. Но, к несчастию моему, помянутые мои дети, не только что бы помогать мне в уплате долга, но даже отказались и от обеспечения в содержании меня, а я имею от роду уже 60 лет. Дети не помогают в уплате долга, даже причиняют мне сыновния оскорбления и в особенности Иван! Поэтому прошу отдать Ивана за меньшого моего сына Федора в солдаты!».
А случались ситуации, когда в рекруты забирали по ошибке. У Федора Колесникова так случилось с сыном, и тот «помер» в армии. Отец обратился за компенсацией в Окружной суд, и ему вернули за сына 150 рублей… За ребенка - 150 рублей! Загубленная невинно душенька…
А некоторых мещан бесконечно разыскивали для отбывания воинской повинности, начиная со школьной скамьи. К примеру, разыскивался мещанин Виктор Раменский. В делопроизводстве мещанской управы Самары сохранилась в связи с этим даже его ведомость об успеваемости.
Виктор Раменский родился в 1882 году. Вначале обучался в приходском училище. С 1895 по 1900 годы - в Самарском реальном училище. Был «отличного поведения». Получал следующие отметки: «В Законе Божием - посредственные (это двойка); в русском языке - удовлетворительные (3), немецком - посредственные (2), французском - хорошие (4), арифметике - удовлетворительные (3), геометрии - посредственные (2), алгебре - посредственные (2), тригонометрии и физике - не обучался, естественной истории - удовлетворительные (3), географии - удовлетворительные (3), истории - удовлетворительные (3), рисовании - посредственные (2), черчении - удовлетворительные (3), чистописании - хорошие (4)». А когда пришло время идти в рекруты, пропал! Служащие мещанской управы констатировали «нерозыск» Раменского…
О тяжелой доле семьи, которую рекрутский набор может лишить последнего кормильца, повествует прошение самарского мещанина Льва Кочергина. Он писал в думу: «Лет пятнадцать тому назад я был отпущен госпожой Ерофеевой на волю, с отцом моим и матерью и тремя моими сестрами. Отец вскорости по увольнении умер, а мать, быв не в состоянии пропитывать нас четверых детей трудами своими, вышла в замужество за отставного солдата, с которым прижила еще двоих детей. Мать моя и отчим умерли, оставив нас шестерых детей без всяких средств. Я с 1851 году причислен в мещанское общество. Две сестры в замужестве, три еще при мне. Если заберут меня в рекруты, трое останутся без всяких средств».
Городская дума не сочла возможным удовлетворить это ходатайство, так как Кочергин не представил никаких удостоверений, подтверждающих его рассказ. Но его сестра Юлия также написала прошение в думу. Тогда депутаты все-таки решили провести расследование силами участкового начальника. Выяснили с трудом, что Кочергин действительно воспитывает двух малолетних сирот, а старшие братья и сестры уже устроились в жизни. Дума затруднилась сделать по этому случаю свое заключение и передала его на рассмотрение губернатора…
Жила-была мещанская девица Прасковья Малышева. 17 октября 1842 года «приимела» она незаконно сына неизвестно от кого, крещеного 21 октября в самарской Вознесенской церкви, нареченного Дмитрием. Воспитывать ребенка сама не могла и отдала его «добрым людям», мещанской семье Власовых, у которых была уже взрослая дочь Аксинья. «Вскоре после этого Волею Божию» родители Аксиньи померли, и девушка заменила приемышу мать. «Много было употреблено денежных средств от недостаточного своего состояния» Аксиньей «на воспитание приемыша, для предоставления ему оседлости и права гражданина». Дмитрий вырос и почитал Аксинью, как мать родную. По свидетельству соседа, Степана Лебяжинского, Аксинья заботилась о Дмитрии, как о сыне, «так что без помощи ея он должен бы остаться бесприютный…». Родная мать Дмитрия вышла замуж за мещанина Касыраева и подтвердила, что нагуляла в девичестве ребенка и отказалась от него. Дмитрий жил с Аксиньей одним домом, сам стал зарабатывать и содержать приемную мать. Но случилось так, что ему выпал жребий на рекруты.
Аксинья обратилась в мещанское общество с просьбой не лишать ее кормильца. Проверив ее историю, мещане Самары приняли решение освободить Дмитрия от рекрутства. Эта история со счастливым концом.
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