Приключения мещанина в Самаре. О медали, потерявшей адресата

20 марта 1909 года в Самарское уездное полицейское управление поступило письмо от временного командующего 3 м Восточно-Сибирским саперным батальоном из села Спасского Приморской области. К письму прилагалась светлобронзовая медаль в память о Русско-японской войне 1904 - 1905 годов для уволенного в запас по окончании срока службы унтер-офицера Ивана Бородачева - мещанина из Самары. Полицейское управление обратилось в адресный стол с просьбой найти его. Но такой информации не оказалось. За «нерозыском» медаль передали приставу 3-й части Самары. В июне околоточный надзиратель отчитался, что тоже ничего не смог узнать о Бородачеве. Тогда добросовестные чиновники передали ценную посылку в мещанскую управу. Аккуратно вклеенная в дело награда была обнаружена… 3 мая 2012 года!Попробуем восстановить подробности этой истории.Русско-японская война была проиграна. Однако Высочайшим указом от 21 января 1906 года Государю Императору благоугодно было установить «особую медаль в ознаменование Монаршей признательности войскам, участвовавшим в войне». На лицевой стороне медали помещено всевидящее око Провидения, окруженное сиянием; внизу, вдоль бортика, по кругу были указаны даты войны: «1904-1905». На оборотной стороне во все поле медали шла пятистрочная надпись славянской вязью: «ДА ВОЗНЕСЕТЪ - ВАСЪ ГОСПОДЬ ВЪ СВОЕ - ВРЕМЯ».Медаль была отчеканена одного образца, но подразделялась на серебряную, светло-бронзовую и темно-бронзовую.Серебряная предназначалась по сути только для защитников Квантунского полуострова (на юго-западной оконечности Ляодуна, где и находился Порт-Артур). Ею были награждены все лица, участвовавшие в защите подступов к крепости на Цзиньчжоуском перешейке и обороне Порт-Артура. Такая же серебряная медаль была выдана всем чинам различных ведомств, находившимся в осажденном Порт-Артуре по обязанностям службы, а также медицинским работникам, священникам, состоявшим на службе, и даже гражданским, участвовавшим в обороне.Медали из темной бронзы были вручены воинским чинам, священникам, врачам, ополченцам, «не принимавшим участия в боях, но состоящим на службе в действовавших армиях и в приданных им учреждениях… расположенных во время войны… по день ратификации мирного договора на Дальнем Востоке и вдоль Сибирской и Самаро-Златоустовской железных дорог, в местностях, объявленных на военном положении».Светло-бронзовую медаль вручали генералам, офицерам и нижним чинам военного и морского ведомства, а также чинам ополчения, пограничной стражи и добровольцам, находившимся в войсках и особых дружинах. Награду так же получали классные и медицинские чины, священники, лица, не принадлежащие к военному званию, но исполнявшие во время боя служебные обязанности при частях войск и отрядах, на судах флота. И, наконец, медаль полагалась лицам всех сословий, награжденным знаком отличия военного ордена или медалью с надписью «За храбрость». Носили их на груди, на комбинированной Александровско-Георгиевской ленте.С медалью связан миф о курьезности выражения, начертанного на ней, порожденный автобиографической книгой участника Русско-японской войны Алексея Игнатьева. В книге «50 лет в строю» он писал: «А вот почему вы медали за японскую войну не носите?» спросило меня начальство. Медаль представляла собой плохую копию медали за Отечественную войну, бронзовую вместо серебряной; на оборотной стороне ее красовалась надпись «Да вознесет вас Господь в свое время». «В какое время? Когда?» - попробовал я спросить своих коллег по генеральному штабу. «Ну что ты ко всему придираешься?» - отвечали мне одни. Другие, более осведомленные, советовали помалкивать, рассказав по секрету, до чего могут довести услужливые не по разуму канцеляристы. Мир с японцами еще не был заключен, а главный штаб уже составил доклад на «высочайшее имя» о необходимости создать для участников маньчжурской войны особую медаль. Царь, видимо, колебался и против предложенной надписи: «Да вознесет вас Господь» - написал карандашом на полях бумаги: «В свое время доложить». Когда потребовалось передать надпись для чеканки, то слова «В свое время», случайно пришедшиеся как раз против строчки с текстом надписи, присоединили к ней».Этот миф был поддержан Максимом Горьким, назвавшим медаль «памятником самодержавной глупости». Эта версия была распространена столь широко и столь крепко засела в умах современников, что стоило только известному коллекционеру и исследователю Владимиру фон Рихтеру обратиться за разъяснениями к знатоку русских наградных медалей военному историку, полковнику Александровичу Григоровичу, как тот без колебания подтвердил ее достоверность.Миф был только недавно опровергнут фалеристом Валерием Дуровым. Слова «Да вознесет вас Господь в свое время» являются точной цитатой из «Первого соборного послания святого апостола Петра»: «Итак, смиритесь под крепкою рукою Божию, да вознесет вас в свое время».Валерий Дуров обнаружил и опубликовал в «Военно-историческом вестнике» описание проектного рисунка: «На предложенном для рассмотрения рисунке изображалось два варианта лицевой стороны и оборотной стороны проектируемой медали. Император поставил крест рядом с одним из вариантов с лицевой стороны (лучезарное всевидящее око). Рисунок оборотной стороны медали царь подчеркнул тем же карандашом, а в верхней части листа начертал: «Да вознесет вас Господь в свое время», что и стало текстом медали».Численность русской армии к концу войны составляла около 800 тысяч человек. Вместе с вспомогательными военными учреждениями насчитывалось более миллиона человек, которые могли претендовать на получение медалей. Большое число имевших право на эту награду, а также отдаленность театра военных действий от центра привели к тому, что помимо медали официальной чеканки появились многочисленные ее воспроизведения кустарным способом - этим занимались различные мастерские и артели по всей России.Российские наградные медали прошлых времен являются истинными миниатюрными памятниками и особо чтимыми реликвиями истории нашего Отечества. Когда они неожиданно появляются из глубин «исторической памяти», запечатленной в делах провинциальных архивов, это лишний раз способствует индивидуализации прошлого, выделению героя-одиночки из «безмолвствующего большинства» мещанского сословия.