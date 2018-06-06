Прием заявлений на аккредитацию машин продлили до конца ЧМ-2018
Заявки от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов принимаются до 15 июля.
Пропуска на машины нужно получить жителям и юридическим лицам, зарегистрированным в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA и стадиона «Самара Арена». Для проезда в зоны на каждый автомобиль необходимо получить свидетельство об аккредитации.
Жители и предприятия Ленинского и Самарского районов, зарегистрированные около площади Куйбышева, могут подать заявление по адресу: ул. Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики администрации Самары), кабинет №7.
Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18, суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные.
Физическим и юридическим лицам, зарегистрированным вблизи стадиона «Самара Арена», нужно обратиться в пункт приема заявлений в Кировском районе по адресу: ул. Свободы, 194 (общественная приемная администрации Кировского района).
Режим работы - пн. - пт. 8.30 - 19.00.
Остальные пункты аккредитаций работают на выдачу пропусков. Тем гражданам, которые подали заявления, но еще не получили пропуск, необходимо ждать звонка от специалиста района.
Свидетельство выдается по личному обращению в пункты приема заявлений. При себе необходимо иметь: паспорт или документ его заменяющий (копия и оригинал для обозрения); свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения); свидетельство о регистрации транспортного средства (копия и оригинал для обозрения); страховой полис ОСАГО (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через интернет). На месте останется лишь написать заявление и согласие на обработку персональных данных.
Пункты выдачи свидетельств об аккредитации машин:
Самарский район:
- ул. Куйбышева, д. 125, школа № 15, каб. № 106;
- ул. Степана Разина, д. 49, школа № 63, каб. № 7;
- ул. Некрасовская, д. 40, общественная приемная администрации Самарского района.
Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.
Телефоны для справок:
- оперативный дежурный: 8 (846) 333 39 53 (круглосуточно);
- общественная приемная администрации Самарского района: 8 (846) 333 32 96 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18).
Ленинский район:
- ул. Вилоновская д. 2а, ТОС Струковский,
- ул. Ленинская д. 156;
- ул. Самарская д. 203; общественная приемная администрации Ленинского района;
- ул. Чернореченская д. 49а, ТОС Мичуринский (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.
Телефоны для справок: 8 (846) 333 27 42, 8 (846) 332 20 52.
Ленинский и Самарский районы:
- ул. Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики администрации Самары), кабинет №7.
Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18, обед: суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.
Кировский район:
- ул. Свободы, 194, Общественная приемная администрации Кировского района;
- пр. Кирова,155а, администрация Кировского района.
Режим работы: в будние дни с 10-00 часов до 20-00 часов; 28.04., 02.05., 05.05.,12.05. с 9-00 часов до 15-00 часов.
Телефоны для справок:
- оперативный дежурный: 8(846) 995 05 26 (круглосуточно);
- общественная приемная администрации Кировского района: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18).
Пропуска на машины нужно получить жителям и юридическим лицам, зарегистрированным в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA и стадиона «Самара Арена». Для проезда в зоны на каждый автомобиль необходимо получить свидетельство об аккредитации.
Жители и предприятия Ленинского и Самарского районов, зарегистрированные около площади Куйбышева, могут подать заявление по адресу: ул. Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики администрации Самары), кабинет №7.
Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18, суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные.
Физическим и юридическим лицам, зарегистрированным вблизи стадиона «Самара Арена», нужно обратиться в пункт приема заявлений в Кировском районе по адресу: ул. Свободы, 194 (общественная приемная администрации Кировского района).
Режим работы - пн. - пт. 8.30 - 19.00.
Остальные пункты аккредитаций работают на выдачу пропусков. Тем гражданам, которые подали заявления, но еще не получили пропуск, необходимо ждать звонка от специалиста района.
Свидетельство выдается по личному обращению в пункты приема заявлений. При себе необходимо иметь: паспорт или документ его заменяющий (копия и оригинал для обозрения); свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения); свидетельство о регистрации транспортного средства (копия и оригинал для обозрения); страховой полис ОСАГО (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через интернет). На месте останется лишь написать заявление и согласие на обработку персональных данных.
Пункты выдачи свидетельств об аккредитации машин:
Самарский район:
- ул. Куйбышева, д. 125, школа № 15, каб. № 106;
- ул. Степана Разина, д. 49, школа № 63, каб. № 7;
- ул. Некрасовская, д. 40, общественная приемная администрации Самарского района.
Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.
Телефоны для справок:
- оперативный дежурный: 8 (846) 333 39 53 (круглосуточно);
- общественная приемная администрации Самарского района: 8 (846) 333 32 96 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18).
Ленинский район:
- ул. Вилоновская д. 2а, ТОС Струковский,
- ул. Ленинская д. 156;
- ул. Самарская д. 203; общественная приемная администрации Ленинского района;
- ул. Чернореченская д. 49а, ТОС Мичуринский (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.
Телефоны для справок: 8 (846) 333 27 42, 8 (846) 332 20 52.
Ленинский и Самарский районы:
- ул. Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики администрации Самары), кабинет №7.
Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18, обед: суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.
Кировский район:
- ул. Свободы, 194, Общественная приемная администрации Кировского района;
- пр. Кирова,155а, администрация Кировского района.
Режим работы: в будние дни с 10-00 часов до 20-00 часов; 28.04., 02.05., 05.05.,12.05. с 9-00 часов до 15-00 часов.
Телефоны для справок:
- оперативный дежурный: 8(846) 995 05 26 (круглосуточно);
- общественная приемная администрации Кировского района: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18).
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