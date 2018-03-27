Причиной смерти ребенка в самарской стоматологии стало повреждение трахеи
Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту смерти 5-летнего мальчика.
Как ранее писал sgpress.ru, трагедия произошла 23 июля прошлого года. В одной из стоматологических клиник Самары после введения нескольких медицинских препаратов врачом-анестезиологом у мальчика произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на попытки медиков спасти ребенка, он скончался.
По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. Как сообщает СУ СКР по Самарской области, ребенок умер от повреждения трахеи, которое произошло из-за небрежных действий врача. Расследование уголовного дела продолжается.
Как ранее писал sgpress.ru, трагедия произошла 23 июля прошлого года. В одной из стоматологических клиник Самары после введения нескольких медицинских препаратов врачом-анестезиологом у мальчика произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на попытки медиков спасти ребенка, он скончался.
По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. Как сообщает СУ СКР по Самарской области, ребенок умер от повреждения трахеи, которое произошло из-за небрежных действий врача. Расследование уголовного дела продолжается.
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