При столкновении Хендэ и автобуса в Самарской области пострадали восемь человек

Авария случилась днем в понедельник, 5 июня, на 98 километре дороги «Самара – Бугуруслан» в Кинель-Черкасском районе области.



Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, по предварительной версии полицейских, водитель Хендэ в пути выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Богдан.



В результате ДТП пострадали восемь человек. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших, а также другие обстоятельства происшествия.









