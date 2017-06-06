При столкновении Хендэ и автобуса в Самарской области пострадали восемь человек
Авария случилась днем в понедельник, 5 июня, на 98 километре дороги «Самара – Бугуруслан» в Кинель-Черкасском районе области.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, по предварительной версии полицейских, водитель Хендэ в пути выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Богдан.
В результате ДТП пострадали восемь человек. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших, а также другие обстоятельства происшествия.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, по предварительной версии полицейских, водитель Хендэ в пути выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Богдан.
В результате ДТП пострадали восемь человек. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших, а также другие обстоятельства происшествия.
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