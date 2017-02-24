При пожаре в частном доме погибли женщина и мужчина

Площадь пожара составила 100 кв. м. В его тушении участвовали 24 человека, применялось восемь единиц техники. В 21:59 пламя было полностью ликвидировано.Как сообщает «КТВ-Луч», в огне погибли женщина и, предположительно, ее сын.Причины их гибели и пожара устанавливаются.