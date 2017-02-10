При пожаре в частном доме погиб мужчина



Также вчера в 22:59 в селе Неприк Борского района горел частный дом на площади 25 кв. м. С огнем боролись 7 человек и 2 спецмашины. Возгорание было ликвидировано спустя почти полчаса, в 23:32. При пожаре был спасен 84-летний пенсионер.









На улице Советской загорелся частный дом. Огонь охватил площадь в 100 кв. м. Сообщается, что при пожаре погиб 55-летний мужчина. С пламенем боролись 10 специалистов на 3 единицах техники. Пожар ликвидирован в 5:10.