При погрузке машин на паром через Волгу пассажирам придется выходить

Изменения начали действовать с четверга, 15 июня.



Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, введен новый порядок организации погрузки/выгрузки авто и посадки/высадки пассажиров на паром «Окский-35».



Перед погрузкой на судно машины пассажиры должны будут из нее выйти. Сначала на паром будут грузить авто только с водителем в порядке очереди, далее мототранспорт и велосипеды только с водителем. В конце на паром будут садиться прочие пассажиры при условии соблюдения нормы пассажировместимости судна (81 человек).