При поддержке волонтеров в Самаре появится «кошачье отделение» для бездомных животных
Приюту для животных «Надежда» в безвозмездное пользование передали двухэтажное здание с подвалом, расположенное по адресу Молодогвардейская, 66. Помещение немаленькое: площадь первого и второго этажа - по 60 кв.м., площадь подвала - 110 кв.м.
Здесь планируется организовать кошачье отделение и поселить не менее 80 животных. В подвале разместят карантин, изоляторы, комнату ночного пребывания кошек и операционную для стерилизации. На первом этаже будет располагаться котейня, где посетители смогут общаться со свободно гуляющими по залу животными, на втором этаже - детская зона для проведения занятий «Школы котоведов». Правда, сначала необходимо привести в порядок здание, которое находится в удручающем состоянии и требует капитального ремонта. Собственники помещения помогают по мере своих финансовых возможностей: они уже заменили крышу, отремонтировали завалившийся вход в подвал, поменяли окна и обновили фасад. Задача приюта - сделать ремонт внутри здания. Зоозащитники очень рассчитывают на поддержку неравнодушных самарцев. Важна любая помощь - финансами, материалами, руками, идеями.
Более подробно о том, как помочь проекту можно узнать здесь https://chukotka.priut63.ru.
Здесь планируется организовать кошачье отделение и поселить не менее 80 животных. В подвале разместят карантин, изоляторы, комнату ночного пребывания кошек и операционную для стерилизации. На первом этаже будет располагаться котейня, где посетители смогут общаться со свободно гуляющими по залу животными, на втором этаже - детская зона для проведения занятий «Школы котоведов». Правда, сначала необходимо привести в порядок здание, которое находится в удручающем состоянии и требует капитального ремонта. Собственники помещения помогают по мере своих финансовых возможностей: они уже заменили крышу, отремонтировали завалившийся вход в подвал, поменяли окна и обновили фасад. Задача приюта - сделать ремонт внутри здания. Зоозащитники очень рассчитывают на поддержку неравнодушных самарцев. Важна любая помощь - финансами, материалами, руками, идеями.
Более подробно о том, как помочь проекту можно узнать здесь https://chukotka.priut63.ru.
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