При музее имени Алабина может появиться специализированный фонд для археологических находок
Программу по созданию на базе федеральных и региональных музеев специализированных региональных археологических фондохранилищ разрабатывает правительство РФ.
По словам археолога, ученого секретаря областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрия Сташенкова, у нашего города есть все шансы попасть в список городов, где будет построено региональное археологическое фондохранилище. В проектируемых музейных комплексах будет обеспечено хранение, изучение и популяризация археологических находок с территории не только Самарской области, но и соседних регионов. Помимо обширного фондового помещения в комплекс войдут выставочный зал, реставрационный центр, научный архив и библиотека, помещения для научных исследований. Среди городов, в которых планируется создание подобных комплексов - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград.
Для того, чтобы хранилище появилось на территории Самары, областные власти должны предоставить для его строительства земельный участок с необходимыми коммуникациями и гарантировать финансирование деятельности комплекса после его сдачи в эксплуатацию.
- Если программа начнет реализовываться и Самара попадет в число тех городов¸ где будут построены региональные археологические фондовые хранилища, у нас будет шанс сделать археологию доступной и понятной для жителей и гостей Самары. Получат возможность для работы с собранными коллекциями и ученые, для которых материалы из раскопок самарских археологов имеют исключительное научное значение. Идея создания такого археологического центра находит поддержку со стороны министерства культуры Самарской области, а ее реализация будет способствовать повышению престижа Самары как одного из ведущих научных и культурных центров России, - отметил Дмитрий Сташенков.
Планируется, что при фондохранилище будут большой выставочный зал с постоянной археологической экспозицией и временные выставки, а также фонды открытого хранения, которые будут доступны для посетителей.
Как уточнил Дмитрий Сташенков, работа центра как филиала музея или самостоятельного музейного комплекса должна проводиться на общих для всех музеев основаниях. Речь идет, в том числе, и о стоимости его посещения. Вход должен быть бесплатным для льготных категорий граждан.
По словам археолога, ученого секретаря областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрия Сташенкова, у нашего города есть все шансы попасть в список городов, где будет построено региональное археологическое фондохранилище. В проектируемых музейных комплексах будет обеспечено хранение, изучение и популяризация археологических находок с территории не только Самарской области, но и соседних регионов. Помимо обширного фондового помещения в комплекс войдут выставочный зал, реставрационный центр, научный архив и библиотека, помещения для научных исследований. Среди городов, в которых планируется создание подобных комплексов - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград.
Для того, чтобы хранилище появилось на территории Самары, областные власти должны предоставить для его строительства земельный участок с необходимыми коммуникациями и гарантировать финансирование деятельности комплекса после его сдачи в эксплуатацию.
- Если программа начнет реализовываться и Самара попадет в число тех городов¸ где будут построены региональные археологические фондовые хранилища, у нас будет шанс сделать археологию доступной и понятной для жителей и гостей Самары. Получат возможность для работы с собранными коллекциями и ученые, для которых материалы из раскопок самарских археологов имеют исключительное научное значение. Идея создания такого археологического центра находит поддержку со стороны министерства культуры Самарской области, а ее реализация будет способствовать повышению престижа Самары как одного из ведущих научных и культурных центров России, - отметил Дмитрий Сташенков.
Планируется, что при фондохранилище будут большой выставочный зал с постоянной археологической экспозицией и временные выставки, а также фонды открытого хранения, которые будут доступны для посетителей.
Как уточнил Дмитрий Сташенков, работа центра как филиала музея или самостоятельного музейного комплекса должна проводиться на общих для всех музеев основаниях. Речь идет, в том числе, и о стоимости его посещения. Вход должен быть бесплатным для льготных категорий граждан.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 февраля 2018
6
7 февраля 2018
148
7 февраля 2018
118
6 февраля 2018
290
7 февраля 2018 , 11:49
6
42-летний подозреваемый задержан сотрудниками полиции.
7 февраля 2018 , 10:57
89
Программу по созданию на базе федеральных и региональных музеев специализированных региональных...
7 февраля 2018 , 10:47
148
Процедура распределения пройдет в пятницу, 9 февраля.
7 февраля 2018 , 10:09
107
Мэрия: «Отзыв агентством Fitch Ratings международных кредитных рейтингов Самары не свидетельствует об ухудшении экономической ситуации»
Fitch Ratings отозвал ранее присвоенный Самаре долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной...
7 февраля 2018 , 10:02
118
С ее помощью можно отправить валентинку.
7 февраля 2018 , 09:24
159
Такое решение суд принял в понедельник, 6 февраля.
6 февраля 2018 , 21:28
289
Он будет совмещать две должности.
6 февраля 2018 , 17:29
331
Он позволит получать космические снимки в стереоформате.
6 февраля 2018 , 17:23
290
28 апреля в 18:00 на сцене «СамАрта» (ул. Льва Толстого, 109) Оренбургский областной...
6 февраля 2018 , 16:09
338
Транспортники проанализируют графики движения транспорта для корректировки расписания....
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
27 января 2018
2431
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2217
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
1966
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
11 января 2018
1792
Как ранее писал sgpress.ru, в четверг, 11 января, в полицию поступило сообщение об...
19 января 2018
1581
7 февраля 2018
118
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
476
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
15 января 2018
485
Спортивную форму получат 400 лучших спортсменов губернии. Часть экипировки уже выдана.
16 января 2018
804
Встреча представителей правительства Самарской области с общественниками состоится в четверг, 18...
8 января 2018
540
На площади праздновали Новый год и проходили народные гулянья.