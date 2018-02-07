При музее имени Алабина может появиться специализированный фонд для археологических находок

По словам археолога, ученого секретаря областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрия Сташенкова, у нашего города есть все шансы попасть в список городов, где будет построено региональное археологическое фондохранилище. В проектируемых музейных комплексах будет обеспечено хранение, изучение и популяризация археологических находок с территории не только Самарской области, но и соседних регионов. Помимо обширного фондового помещения в комплекс войдут выставочный зал, реставрационный центр, научный архив и библиотека, помещения для научных исследований. Среди городов, в которых планируется создание подобных комплексов - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград.Для того, чтобы хранилище появилось на территории Самары, областные власти должны предоставить для его строительства земельный участок с необходимыми коммуникациями и гарантировать финансирование деятельности комплекса после его сдачи в эксплуатацию.- Если программа начнет реализовываться и Самара попадет в число тех городов¸ где будут построены региональные археологические фондовые хранилища, у нас будет шанс сделать археологию доступной и понятной для жителей и гостей Самары. Получат возможность для работы с собранными коллекциями и ученые, для которых материалы из раскопок самарских археологов имеют исключительное научное значение. Идея создания такого археологического центра находит поддержку со стороны министерства культуры Самарской области, а ее реализация будет способствовать повышению престижа Самары как одного из ведущих научных и культурных центров России, - отметил Дмитрий Сташенков.Планируется, что при фондохранилище будут большой выставочный зал с постоянной археологической экспозицией и временные выставки, а также фонды открытого хранения, которые будут доступны для посетителей.Как уточнил Дмитрий Сташенков, работа центра как филиала музея или самостоятельного музейного комплекса должна проводиться на общих для всех музеев основаниях. Речь идет, в том числе, и о стоимости его посещения. Вход должен быть бесплатным для льготных категорий граждан.