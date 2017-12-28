Президент впервые поздравит самарцев с Новым годом в полночь

Поздравительную речь покажут на площади Куйбышева. Сразу после этого прогремит праздничный фейерверк.



Праздничная программа с 31 декабря на 1 января начнется в 22:00 и будет посвящена предстоящему Чемпионату мира по футболу. Как ранее писал sgpress.ru, ведущими праздника будут официальный Талисман Чемпионата по футболу Забивака и послы Самары - чемпион мира по игре на баяне Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин.



На главной городской площади выступят популярные самарские коллективы: «Лаборатория музыки», ансамбль народной песни «Добро», хореографических коллективов «Волжские узоры», «Tolento», театр «Пластилиновый дождь». Также гостей праздника ждут веселые конкурсы и викторины от ведущих, призы и подарки.



Пройти на площадь Куйбышева в новогоднюю ночь можно будет только через КПП. А улица Чапаевская от Вилоновской до Красноармейской и улица Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе будут закрыты для транспорта с 13:00 31 декабря до 8:00 1 января.