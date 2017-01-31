Преподаватель СамГУПС подозревается в получении 57 тыс. рублей взятки
Инцидент произошел 12 августа 2016 года.
По версии следствия, старший преподаватель кафедры «Строительство» находилась в лекционной аудитории учебного корпуса СамГУПС. Там женщина получила от гражданина взятку в размере 57 тысяч рублей. Деньги преподавателю предоставили за проставление зачета и положительной отметки за курсовую работу по дисциплине «Способы сооружения тоннелей» без фактической проверки знаний десяти студентам 5 курса группы «СЖД 22».
По факту получения взятки в отношении преподавателя возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По версии следствия, старший преподаватель кафедры «Строительство» находилась в лекционной аудитории учебного корпуса СамГУПС. Там женщина получила от гражданина взятку в размере 57 тысяч рублей. Деньги преподавателю предоставили за проставление зачета и положительной отметки за курсовую работу по дисциплине «Способы сооружения тоннелей» без фактической проверки знаний десяти студентам 5 курса группы «СЖД 22».
По факту получения взятки в отношении преподавателя возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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