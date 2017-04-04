Предъявлено обвинение четверым подозреваемым в расстреле 46-летнего мужчины в Тольятти

По данным следствия, в это время неизвестный преступник, находясь напротив подъезда № 14 одного из домов на улице Свердлова, неоднократно выстрелил из огнестрельного оружия в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. В результате 46-летний мужчина с множественными ранениями головы и тела был доставлен в больницу.Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в вымогательстве, а одному из них - в покушении на убийство, совершенного группой лиц по предварительному сговору и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Обвиняемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы.