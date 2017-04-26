Предстоящим летом начнут курсировать прямые поезда из Самары в Абхазию

Как сообщает пресс-служба РЖД, он совершит первый рейс 31 мая, затем с 7 июня по 29 сентября будет отправляться через день. В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны.Также в Абхазию будут ездить поезда из Москвы, Питера и Белгорода.Отметим, что с апреля ж/д билеты можно оформить за 60 суток до даты их отправления.