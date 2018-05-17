Предстоящие выходные в Самарской области ожидаются жаркими и дождливыми

Днем в субботу, 19 мая, и в воскресенье, 20 мая, воздух прогреется до +32 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки в +19 градусов.По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на один градус выше средних многолетних значений.