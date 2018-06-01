Предстоящие выходные в Самарской области будут теплыми и дождливыми
Днем воздух прогреется до +17 градусов, а ночью в некоторых районах возможны заморозки до -3 градусов.
Начало следующей недели в регионе обещает быть намного теплее. По прогнозам синоптиков, днем в понедельник, 4 июня, воздух прогреется до +27 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки в +8 градусов. Однако вместе с этим ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.
Начало следующей недели в регионе обещает быть намного теплее. По прогнозам синоптиков, днем в понедельник, 4 июня, воздух прогреется до +27 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки в +8 градусов. Однако вместе с этим ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.
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