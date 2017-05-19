Предстоящие выходные в Самаре ожидаются теплыми и дождливыми

По сообщению Приволжского УГМС, в грядущие выходные районы Средней Волги окажутся под влиянием поля пониженного атмосферного давления с фронтальными разделами, пройдут дожди разной интенсивности, возможно, с грозами. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а к вечеру столбик термометра опустится до отметки в +16 градусов.Однако уже к понедельнику станет прохладнее: днем температура воздуха составит до +19 градусов, а ночью до +13 градусов.