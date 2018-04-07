Представлен дизайн билетов на ЧМ-2018

Как сообщается на официальном сайте FIFA, на билете напечатают названия команд, название стадиона, дату и время начала матча и время допуска зрителей. Также будут указаны его категория и схема сектора с расположением места болельщика на трибунах. Список запрещенных предметов будет с обратной стороны билета.На каждом билете есть элементы защиты - штрихкод справа и голограмма рядом со схемой сектора.- Билеты являются именными, на них будет указано полное имя владельца, - сказали в FIFA. - Болельщики смогут пройти на стадион при наличии действительного билета, действительного Паспорта болельщика (FAN ID) и при условии регистрации покупателя билета при покупке на FIFA.com/bilet.