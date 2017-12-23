Представители СМИ сразились в интеллектуальной битве
Поединок состоялся в среду, 20 декабря, в «Макдоналдсе» на Полевой.
Всего в интеллектуальной битве приняли участие команды пяти самарских СМИ: «Самарская газета», Proгород, 63.ru, «Аргументы и Факты» и «Волга Ньюс».
Игра состояла из пяти блоков по три вопроса в каждом. Также между раундами капитаны каждой из команд участвовали в блице, в котором нужно было быстро и правильно ответить на вопрос. Задания касались различных сфер: литературы, географии, искусства. Например, «Что общего между радио «Европа плюс», фильмом «Один дома», отставкой Маргарет Тэтчер и свадьбой Мика Джаггера?», «Какому писателю принадлежит фраза «Я убил его ради самообороны, иначе он бы точно убил меня»», «Какие птицы прилетели на самое известное озеро в России?», «Что изобрел швейцарец Жорж де Местраль, когда увидел, что после прогулки к шерсти его собаки «приклеился» репейник?». Были и вопросы «Что в черном ящике?»: участникам предстояло по вопросу или короткому описанию угадать спрятанный предмет. На обсуждение давалась минута, а за правильный ответ – один балл.
Во всех командах было по пять человек, «Самарская газета» выставила трех участников и заняла в итоге третье место, набрав восемь баллов. Первое место разделили между собой две команды - «Proгорода» и «АиФ», получившие по 10 баллов. Не попали в тройку 63.ru и «Волга Ньюс». В конце мероприятия каждому участнику выдали дипломы, а победителям - специальные призы.
Всего в интеллектуальной битве приняли участие команды пяти самарских СМИ: «Самарская газета», Proгород, 63.ru, «Аргументы и Факты» и «Волга Ньюс».
Игра состояла из пяти блоков по три вопроса в каждом. Также между раундами капитаны каждой из команд участвовали в блице, в котором нужно было быстро и правильно ответить на вопрос. Задания касались различных сфер: литературы, географии, искусства. Например, «Что общего между радио «Европа плюс», фильмом «Один дома», отставкой Маргарет Тэтчер и свадьбой Мика Джаггера?», «Какому писателю принадлежит фраза «Я убил его ради самообороны, иначе он бы точно убил меня»», «Какие птицы прилетели на самое известное озеро в России?», «Что изобрел швейцарец Жорж де Местраль, когда увидел, что после прогулки к шерсти его собаки «приклеился» репейник?». Были и вопросы «Что в черном ящике?»: участникам предстояло по вопросу или короткому описанию угадать спрятанный предмет. На обсуждение давалась минута, а за правильный ответ – один балл.
Во всех командах было по пять человек, «Самарская газета» выставила трех участников и заняла в итоге третье место, набрав восемь баллов. Первое место разделили между собой две команды - «Proгорода» и «АиФ», получившие по 10 баллов. Не попали в тройку 63.ru и «Волга Ньюс». В конце мероприятия каждому участнику выдали дипломы, а победителям - специальные призы.
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