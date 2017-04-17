Председателям общественных советов микрорайонов Самары утвердили зарплату
Соответствующие поправки в городскую казну депутаты Самарской гордумы сегодня рассмотрели на комитете по бюджету, налогам и экономике, а затем и на пленарном заседании.
Суть текущих изменений бюджета 2017 года сводится к перераспределению 129,4 миллиона рублей в целях предоставления межбюджетных трансфертов внутригородским районам на обеспечение деятельности общественных советов микрорайонов Самары.
Это решение принято в преддверии Дня местного самоуправления – 21 апреля, чтобы как можно больше людей было вовлечено в процесс решения вопросов местного значения на уровне районов.
На эти цели 52 миллиона рублей зарезервированы в бюджете текущего года, включая сэкономленные на содержании гордумы деньги. В конце марта председатель думы Галина Андриянова предложила снять 13 миллионов рублей со статьи расходов на финансирование деятельности гордумы и направить данные средства на обеспечение работы общественных советов микрорайонов. Еще 17,5 миллионов рублей – это остатки от субсидий, выделенных территориальным общественным советам (ТОС). 60 миллионов рублей – это средства, планируемые на исполнение судебных актов. В результате изменений основные параметры бюджета Самары на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не изменятся.
На эти деньги председатели 355 общественных советов микрорайонов Самары будут 8 месяцев получать зарплату – в среднем по 35 тысяч рублей в месяц на каждого. Зарплату они начнут получать с 1 мая.
Депутаты поддержали поправки в бюджет и приняли документ в двух чтениях.
Напомним, что в рамках утвержденной областным правительством дорожной карты в Самаре формируются 355 общественных советов территорий и микрорайонов, в состав которых войдут представители многоквартирных домов, общественных организаций, предприятий, являющиеся вторым уровнем общественного самоуправления. В советы территорий будут входить не более 30 человек, в советы микрорайонов – не более 20. В состав каждого общественного совета будут входить представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Советы будут подчиняться администрациям внутригородских районов города.
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