Председатель самарской областной общественной организации инвалидов рассеянного склероза Елена Ануфриева проголосовала на выборах Президента РФ
Граждане, которые по состоянию здоровья или инвалидности не имеют возможности самостоятельно прибыть на избирательные участки, смогли проголосовать на дому.
Для реализации такого права необходимо было заблаговременно подать письменное заявление или устное обращение. Однако Елена Ануфриева приняла решение явиться на участок лично. Женщину привезли на инвалидной коляске на избирательный участок номер 2514. Он располагается в школе номер 132 на улице Клинической,86.
По словам женщины, ей было очень важно проголосовать не на дому.
- Для меня это возможность примкнуть к чему-то глобальному, - отметила Елена Ануфриева.
Как рассказала Елена Ануфриева, она проголосовала за стабильную и сильную Россию.
Для реализации такого права необходимо было заблаговременно подать письменное заявление или устное обращение. Однако Елена Ануфриева приняла решение явиться на участок лично. Женщину привезли на инвалидной коляске на избирательный участок номер 2514. Он располагается в школе номер 132 на улице Клинической,86.
По словам женщины, ей было очень важно проголосовать не на дому.
- Для меня это возможность примкнуть к чему-то глобальному, - отметила Елена Ануфриева.
Как рассказала Елена Ануфриева, она проголосовала за стабильную и сильную Россию.
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