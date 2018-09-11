Председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев: «Я на выборы хожу с детства с родителями, поэтому для меня этот вопрос не стоит - ходить или не ходить»

- Я на выборы хожу с детства с родителями, поэтому для меня этот вопрос не стоит - ходить или не ходить. Каждый вправе, конечно, выбирать, но я для себя решил: я на выборы ходить буду. Первым прихожу, потому что впереди большой день, и потому я решил проголосовать, и, что называется, с чистой совестью продолжить свою работу. В 8 утра все избирательные участки Самарской области открыли свои двери, сбоев нет. Задействованы 321 электронная урна. Большая часть — 238 — находится в Тольятти. В Самаре 53 такие урны установили на участках 158-го округа, - рассказал глава избиркома.По его словам, в этом году к выборам впервые подключили волонтеров. Они помогают пожилым и гражданам с ограниченными возможностями здоровья.Напомним, всего в Самарской области работают 1783 избирательных участка. По всей Самарской области проходят выборы Губернатора Самарской области, в 158 одномандатном округе - выборы депутата Государственной Думы, также проходят выборы депутатов органов представительной власти в муниципалитетах области.