Председатель городской думы Алексей Дегтев отдал свой голос

- Ощущения после голосования – как у спортсмена после финального свистка, возвещающего о его победе, - поделился впечатлениями Алексей Дегтев. – Без всякого пафоса могу сказать, что сегодня важнейший день в истории нашей страны.Председатель думы рассказал, что всегда принимает участие в голосовании, и его очень радует, что на избирательном участке сегодня царит оживление, сюда пришли множество людей, и у всех, невзирая на погоду, прекрасное настроение.- В наших российских традициях начинать хорошее дело в дождь, снег, метель, - считает Дегтев, - поэтому сегодняшняя погода, а точнее, непогода, это добрый знак для нашего государства. Голосование продлится до 20.00, поэтому сегодня можно успеть все – и на рыбалку сходить, и на лыжах покататься, и провести время с семьей, и свой гражданский долг выполнить.