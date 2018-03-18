Председатель городской думы Алексей Дегтев отдал свой голос
Свой гражданский долг он исполнил на избирательном участке №3011 в школе №29.
- Ощущения после голосования – как у спортсмена после финального свистка, возвещающего о его победе, - поделился впечатлениями Алексей Дегтев. – Без всякого пафоса могу сказать, что сегодня важнейший день в истории нашей страны.
Председатель думы рассказал, что всегда принимает участие в голосовании, и его очень радует, что на избирательном участке сегодня царит оживление, сюда пришли множество людей, и у всех, невзирая на погоду, прекрасное настроение.
- В наших российских традициях начинать хорошее дело в дождь, снег, метель, - считает Дегтев, - поэтому сегодняшняя погода, а точнее, непогода, это добрый знак для нашего государства. Голосование продлится до 20.00, поэтому сегодня можно успеть все – и на рыбалку сходить, и на лыжах покататься, и провести время с семьей, и свой гражданский долг выполнить.
- Ощущения после голосования – как у спортсмена после финального свистка, возвещающего о его победе, - поделился впечатлениями Алексей Дегтев. – Без всякого пафоса могу сказать, что сегодня важнейший день в истории нашей страны.
Председатель думы рассказал, что всегда принимает участие в голосовании, и его очень радует, что на избирательном участке сегодня царит оживление, сюда пришли множество людей, и у всех, невзирая на погоду, прекрасное настроение.
- В наших российских традициях начинать хорошее дело в дождь, снег, метель, - считает Дегтев, - поэтому сегодняшняя погода, а точнее, непогода, это добрый знак для нашего государства. Голосование продлится до 20.00, поэтому сегодня можно успеть все – и на рыбалку сходить, и на лыжах покататься, и провести время с семьей, и свой гражданский долг выполнить.
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