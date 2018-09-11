Председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев: «В этой избирательной компании участвуют лидеры, известные горожанам своими делами»

Всех жителей Самары он также пригласил к участию в голосовании.- От выбора самарцев зависит многое. В этой избирательной кампании участвуют лидеры, известные горожанам своими делами. Это обнадеживает, - сказал Алексей Дегтев после того, как опустил в урну бюллетень.Добавим, что сегодня кроме голосования на выборах губернатора жители Самары могут проголосовать и за свой двор, если он участвует в конкурсе «Твой конструктор двора».- Это замечательная программа по благоустройству, которая работает по принципу федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сразу охватить комплексным ремонтом все территории по приоритетному проекту, увы, не удается, но обновить придомовую площадку можно и на сто тысяч рублей бюджетного финансирования. Дворов у нас много, поэтому, как и в каждом конкурсе, присутствует элемент конкуренции, - сказал Алексей Дегтев.По мнению председателя думы, побеждают и выигрывают те, кто проявляет активность.