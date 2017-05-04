Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов вошёл в состав совета директоров казахстанского Дочернего Банка АО «Сбербанк»

Как сообщает пресс-служба Поволжского банка, решение об изменении состава совета директоров казахстанского дочернего банка Сбербанка было принято на общем собрании акционеров 28 апреля 2017 года. Состав совета директоров был расширен с 8 до 10 человек и в настоящее время выглядит следующим образом:



Председатель совета директоров – Наталья Лазарева.



Члены совета директоров – Игорь Коломейский, Владимир Ситнов, Алексей Ашурков, Павел Барчугов, Григорий Анашкин, Александр Камалов, Куаныш Тазабеков.



Независимые директора, члены совета директоров – Денис Звягинцев и Бахытжан Исенгалиев.



По итогам I квартала 2017 года ДБ АО «Сбербанк» занял 4-е место среди 33 казахстанских банков по размеру активов.