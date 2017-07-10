Предприниматели с Алма-Атинской начали платить налоги
Бизнесмены не оставляют попыток сузить «красную линию».
Владельцы развлекательных заведений на улице Алма-Атинской в Самаре привели в порядок документы, предоставили их в налоговую и начали вносить все необходимые платежи. Об этом сообщил глава администрации Кировского района Игорь Рудаков на еженедельном совещании в мэрии Самары.
Также, по его словам, предприниматели продолжают делать запросы о возможности сужения «красной линии» улицы Алма-Атинской.
Напомним, что с таким предложением к властям бизнесмены вышли еще в апреле этого года. Часть из построенных на улице Алма-Атинской кафе, гостиниц и автосервисов по сути своей незаконна. И дело не только в заходе на «красные линии». В 90-е годы прошлого века предприимчивые люди начали выкупать садово-дачные участки, расположенные в том районе. Вместо домиков и грядок стали появляться коммерческие объекты. Но по документам земля так и остается «дачной». Для того чтобы избавиться от этих земельных претензий, предприниматели предлагают сузить участок между «красными линиями» со 100 до 40 метров. А в обмен готовы заняться благоустройством улицы. Но сужение не представляется возможным, так как дорога будет буквально зажата между бизнес- объектами. В ближайшем будущем улица Алма-Атинская станет важным поперечником, связывающим крупные городские магистрали - «Центральную» и Московское шоссе. Хорды съездов с них, согласно генплану, уже сейчас попадают в расстояние даже большее, чем 100 метров.
Напомним, ранее на встрече с представителями бизнеса глава Самары Олег Фурсов заверил, что никакого сужения территории Алма-Атинской он не допустит.
- Если проблему с неплатежами налогов решили – это хорошо. Но сужать «красные линии» мы не будем. Это невыгодно для развития города, - прокомментировал Олег Фурсов в понедельник, 10 июля.
Владельцы развлекательных заведений на улице Алма-Атинской в Самаре привели в порядок документы, предоставили их в налоговую и начали вносить все необходимые платежи. Об этом сообщил глава администрации Кировского района Игорь Рудаков на еженедельном совещании в мэрии Самары.
Также, по его словам, предприниматели продолжают делать запросы о возможности сужения «красной линии» улицы Алма-Атинской.
Напомним, что с таким предложением к властям бизнесмены вышли еще в апреле этого года. Часть из построенных на улице Алма-Атинской кафе, гостиниц и автосервисов по сути своей незаконна. И дело не только в заходе на «красные линии». В 90-е годы прошлого века предприимчивые люди начали выкупать садово-дачные участки, расположенные в том районе. Вместо домиков и грядок стали появляться коммерческие объекты. Но по документам земля так и остается «дачной». Для того чтобы избавиться от этих земельных претензий, предприниматели предлагают сузить участок между «красными линиями» со 100 до 40 метров. А в обмен готовы заняться благоустройством улицы. Но сужение не представляется возможным, так как дорога будет буквально зажата между бизнес- объектами. В ближайшем будущем улица Алма-Атинская станет важным поперечником, связывающим крупные городские магистрали - «Центральную» и Московское шоссе. Хорды съездов с них, согласно генплану, уже сейчас попадают в расстояние даже большее, чем 100 метров.
Напомним, ранее на встрече с представителями бизнеса глава Самары Олег Фурсов заверил, что никакого сужения территории Алма-Атинской он не допустит.
- Если проблему с неплатежами налогов решили – это хорошо. Но сужать «красные линии» мы не будем. Это невыгодно для развития города, - прокомментировал Олег Фурсов в понедельник, 10 июля.
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