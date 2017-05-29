Предпринимателей призвали поучаствовать в озеленении Самары

Сейчас высажено 24% от общего планируемого количества цветников, установлен 71% вазонов.Мэр Самары Олег Фурсов призвал глав районов города привлечь предпринимателей к озеленению областного центра.- Нужно провести переговоры с бизнесом, чтобы коммерсанты рядом со своими точками выставляли какие-то, например, мобильные клумбы, - предложил глава города.В частности, обращение было адресовано главам Красноглинского и Промышленного районов.