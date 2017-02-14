Предполагаемый виновник ДТП стал фигурантом уголовного дела

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 52-летний житель города Пермь ехал за рулем Opel Meriva со стороны Сызрани в направлении Жигулевска. По версии полицейских, выехав на встречную полосу, автомобилист столкнулся с «десяткой» под управлением 48-летнего тольяттинца.Водитель отечественного авто получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. Согласно заключению экспертов, телесные повреждения, полученные мужчиной, относятся к тяжкому вреду здоровью.Несколько дней назад по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в отношении предполагаемого виновника аварии было возбуждено уголовное дело.Если вина автомобилиста будет доказана в суде, он может лишиться свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.