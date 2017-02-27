Праздник Масленицы на площади Куйбышева посетили 30 тыс.человек
Итоги масленичных гуляний, проходивших в Самаре, подвели сегодня на оперативном совещании у главы города Олега Фурсова.
Глава города Олег Фурсов, который вчера также побывал на площади Куйбышева на масленичных гуляньях, выразил благодарность всем структурам, участвовавшим в организации и проведении праздника.
Как рассказала заместитель руководителя департамента культуры, молодежной политики и туризма горадминистрации Светлана Лановенко, в течение прошлой недели площадь Куйбышева, на которой были организованы праздничные мероприятия, посещали от 2000 до 3000 человек ежедневно.
- Вчера в заключительном мероприятии приняли участие около 30 000 человек. Одномоментно на площади находились от 13 000 до 15 000 человек, - рассказала она. - Резиденция Деда Мороза также пользовалась популярностью. Ее посетили около 7000 детей и взрослых.
По словам Лановенко, в мероприятиях приняли участие около 200 детей-инвалидов.
- Вчера в заключительном мероприятии приняли участие около 30 000 человек. Одномоментно на площади находились от 13 000 до 15 000 человек, - рассказала она. - Резиденция Деда Мороза также пользовалась популярностью. Ее посетили около 7000 детей и взрослых.
По словам Лановенко, в мероприятиях приняли участие около 200 детей-инвалидов.
Глава города Олег Фурсов, который вчера также побывал на площади Куйбышева на масленичных гуляньях, выразил благодарность всем структурам, участвовавшим в организации и проведении праздника.
- Мероприятие было красочное. Уже второй раз мы видим, как на праздники наша площадь преображается. Вчера было очень много ярких красок, работали аттракционы, была замечательная сцена, на которой задорно выступали творческие коллективы в хороших костюмах. Я не видел грустных лиц, горожане были довольны, - резюмировал мэр.
Посмотреть фоторепортаж со вчерашних праздничных гуляний на площади Куйбышева можно здесь.
Посмотреть фоторепортаж со вчерашних праздничных гуляний на площади Куйбышева можно здесь.
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