Праздник Масленицы на площади Куйбышева посетили 30 тыс.человек

Как рассказала заместитель руководителя департамента культуры, молодежной политики и туризма горадминистрации Светлана Лановенко, в течение прошлой недели площадь Куйбышева, на которой были организованы праздничные мероприятия, посещали от 2000 до 3000 человек ежедневно.



- Вчера в заключительном мероприятии приняли участие около 30 000 человек. Одномоментно на площади находились от 13 000 до 15 000 человек, - рассказала она. - Резиденция Деда Мороза также пользовалась популярностью. Ее посетили около 7000 детей и взрослых.



По словам Лановенко, в мероприятиях приняли участие около 200 детей-инвалидов.



Глава города Олег Фурсов, который вчера также побывал на площади Куйбышева на масленичных гуляньях, выразил благодарность всем структурам, участвовавшим в организации и проведении праздника.

