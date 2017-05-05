Праздничные выходные в Самаре ожидаются дождливыми

По сообщению Гидрометцентра России, в Самарской области на выходных ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем же в большинстве районов региона воздух прогреется до +17 градусов.Кроме того, по сообщению Приволжского УГМС, ночью в субботу, 6 мая, возможны заморозки и понижение температуры воздуха до -2 градусов.