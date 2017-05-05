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Праздничные выходные в Самаре ожидаются дождливыми

Всему виной холодный фронт из центральных районов России, который принесет на Среднюю Волгу пасмурную погоду. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможно с грозами, и значительное понижение температуры воздуха.

По сообщению Гидрометцентра России, в Самарской области на выходных ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем же в большинстве районов региона воздух прогреется до +17 градусов.

Кроме того, по сообщению Приволжского УГМС, ночью в субботу, 6 мая, возможны заморозки и понижение температуры воздуха до -2 градусов.
 
Дата: 5 мая 2017 , 11:50
163
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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