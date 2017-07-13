Правоохранители Самары подвели итоги работы за первое полугодие
Сегодня в губернской столице состоялось оперативное совещание по вопросу: «Об итогах оперативно-служебной деятельности Управления МВД России по городу Самаре за 6 месяцев 2017 года».
- Оперативная обстановка в мегаполисе стабильная, - рассказал начальник Управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Блохин, криминогенная обстановка в мегаполисе стабильная. – На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивое снижение зарегистрированных преступлений: в первом полугодии 2012 года было зарегистрировано около 13 тысяч преступлений, в первом полугодии 2015 года – более 10 тысяч, а по состоянию на 1 июля 2017 года – 3335 преступлений.
Значительно меньше стало убийств, разбоев, грабежей, в том числе уличных, краж и угонов автомобилей, случаев мошенничества. Вместе с тем растет количество правонарушений экономической направленности, в первую очередь тяжких и особо тяжких составов, все больше выявляется преступлений, связанных с получением взятки в крупном размере. Растет количество раскрытых преступлений, совершенных организованными группами.
- В этом году мы выявили два факта бандитизма, возбудили два уголовных дела по факту организации организованного преступного сообщества, прекратили деятельность девяти интернет-магазинов, распространявших наркотики, - отметил Блохин. – Но есть и моменты, на которые следует обратить самое пристальное внимание. Прежде всего это рост бытовой и молодежной преступности.
- Оперативная обстановка в мегаполисе стабильная, - рассказал начальник Управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Блохин, криминогенная обстановка в мегаполисе стабильная. – На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивое снижение зарегистрированных преступлений: в первом полугодии 2012 года было зарегистрировано около 13 тысяч преступлений, в первом полугодии 2015 года – более 10 тысяч, а по состоянию на 1 июля 2017 года – 3335 преступлений.
Значительно меньше стало убийств, разбоев, грабежей, в том числе уличных, краж и угонов автомобилей, случаев мошенничества. Вместе с тем растет количество правонарушений экономической направленности, в первую очередь тяжких и особо тяжких составов, все больше выявляется преступлений, связанных с получением взятки в крупном размере. Растет количество раскрытых преступлений, совершенных организованными группами.
- В этом году мы выявили два факта бандитизма, возбудили два уголовных дела по факту организации организованного преступного сообщества, прекратили деятельность девяти интернет-магазинов, распространявших наркотики, - отметил Блохин. – Но есть и моменты, на которые следует обратить самое пристальное внимание. Прежде всего это рост бытовой и молодежной преступности.
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