Правительство РФ выделило Самарской области более 1,5 млрд рублей в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Соответствующее распоряжение главы кабинета министров опубликовали в канун новогодних каникул.



В этом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется направить 3,61 млрд рублей на ремонт более 60 дорог протяженностью 139 километров. Из этой суммы 2,05 млрд рублей – деньги областной казны, а 1,56 млрд рублей - федеральные средства. При этом Самарский регион получил наибольшую сумму среди всех субъектов - участников программы. Как отметил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, при выборе дорог и выделении средств на их финансирование, в первую очередь, будет учитываться мнение общественности.



Добавим, программа «Безопасные и качественные дороги» позволила отремонтировать в Самаре Южный мост и другие магистрали области.