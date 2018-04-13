Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства "Центральной" от Ракиты до обводной

Глава региона Дмитрий Азаров представил на рассмотрение проект первого этапа строительства проспекта Карла Маркса - на участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги Самары. Правительственная комиссия одобрила финансирование проекта на 2019-2024 годы. Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит 3,064 млрд рублей. Проект будет реализован также при участии регионального бюджета и внебюджетных источников.Напомним, в конце 2017 года проект первого этапа строительства автомагистрали был единогласно поддержан комиссией в министерстве транспорта РФ.