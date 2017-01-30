Пожарные спасли мужчину из горящего строительного вагончика
Возгорание началось 29 января в 10:59 на улице Пензенской в Кинеле.
На месте вызова горел бензогенератор в строительном вагончике. Пламя тушили 9 специалистов, было задействовано две единицы техники. Пожар ликвидировали в 11:14. Был спасен 37-летний мужчина.
На месте вызова горел бензогенератор в строительном вагончике. Пламя тушили 9 специалистов, было задействовано две единицы техники. Пожар ликвидировали в 11:14. Был спасен 37-летний мужчина.
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