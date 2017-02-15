Пожарные спасли из горящей квартиры пожилую женщину
Возгорание произошло ночью 15 февраля в 1:44 в Центральном районе Тольятти.
На ул. Баныкина горели домашние вещи. Пожару присвоен уровень сложности «1-БИС». С пламенем боролись 16 специалистов на 5 единицах техники. Огонь потушили в 1:51. Была спасена 80-летняя женщина.
На ул. Баныкина горели домашние вещи. Пожару присвоен уровень сложности «1-БИС». С пламенем боролись 16 специалистов на 5 единицах техники. Огонь потушили в 1:51. Была спасена 80-летняя женщина.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 февраля 2017
41
15 февраля 2017
74
15 февраля 2017
90
15 февраля 2017
88
15 февраля 2017
135
15 февраля 2017
110
15 февраля 2017
146
15 февраля 2017
132
15 февраля 2017 , 14:10
41
По информации правоохранительных органов, в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года мужчины приехали в...
15 февраля 2017 , 13:31
74
Об этом во вторник, 14 февраля, в программе «Круг вопросов» заявил губернатор...
15 февраля 2017 , 13:26
90
Авария произошла вчера в 10:30 на проспекте Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти.
15 февраля 2017 , 13:09
88
Об этом во вторник, 14 февраля, в программе «Круг вопросов» заявил губернатор...
15 февраля 2017 , 11:53
135
На экскурсию в «Волжский Афон» можно съездить 19 и 26 февраля.
15 февраля 2017 , 11:49
110
Жительница Красноглинского района Самары несколько месяцев не выплачивала алименты своей дочери,...
15 февраля 2017 , 10:56
146
Первое возгорание было зафиксировано 14 февраля в 17:03 в селе Заглядовка Красноярского района.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
8330
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
6003
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
5483
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
4680
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1384
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
19 января 2017
1792
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
16 января 2017
204
Это данные оперативного мониторинга, проведенного Министерством экономического развития и...
16 января 2017
264
Работа совершается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О...